Vera: "No la pasamos bien en el segundo tiempo"

El uruguayo después de la igualdad en el Florencio Sola se atrevió a expresar que "en el primer tiempo arrancamos bien, presionando como queremos, los primeros 20 minutos, después ellos querían hacer lo suyo, terminamos el primer tiempo bien, en el segundo tuvimos varias contras buenas y con el juego que tienen ellos, que es práctico y directo, nos metieron un gol, la verdad que no la pasamos bien en el segundo tiempo".





A la hora de rescatar lo más positivo en el funcionamiento colectivo, Vera disparó: "En el primer tiempo jugamos muy bien por momentos y tenermos que irnos con eso, queríamos ganar y estuvimos cerca de hacerlo".









Cuando le recordaron que no convertía desde el 14 de mayo, el delantero apuntó: "Algo me comentaron, no me acordaba, pero no tenía chances, no era que me perdía dos o tres mano a mano. Por suerte me quedó una oportunidad y pudo ser gol".





En esa dirección, respecto a la jugada que desembocó en el tanto sabalero, Viruta reconoció que "yo estoy de frente a la jugada y veo bien que un jugador de ellos que estaba habilitando, entonces la seguí, el juez de línea nunca levantó la bandera y por suerte entró".





Hubo que esperar bastante tiempo para verlo festejar con su modo particular. Desde aquel penal que decretó el empate en el segundo Clásico ante Unión, que Diego Vera no podía concretar un gol oficial con la casaca rojinegra.