Viajes truchos: son 87 los grupos de personas estafadas por Maros

Un robo a la ilusión, así podría definirse por estas horas lo que sucedió con la empresa Maros Viajes y Turismo y sus centenares de damnificados que en la jornada del lunes se dirigieron hasta las instalaciones de 1º de Mayo y Obispo Boneo, de barrio Transporte, para expresar su indignación luego de que la titular de la agencia les confirmó que un viaje a México –con destino Cancún– no iba a realizarse. Por tal razón, durante la tarde de este martes, los fiscales que abordaron el caso, Omar De Pedro y Lucila Nuzzo, se reunieron con los 87 grupos damnificados que se acercaron hasta la Fiscalía Regional para denunciar su situación.

La causa, por el momento, tiene detenidas a tres personas: Marcela Liliana A., propietaria de la empresa y sindicada como la principal autora de las estafas reiteradas cometidas; su madre, Ana F.; y un presunto empleado de la agencia, Miguel C. Estos dos últimos fueron aprehendidos en la tarde del martes.





Se pagaban entre todos

La pesquisa lleva contabilizados 87 grupos de personas que pagaron viajes a diversos lugares del mundo. Europa, Sudamérica y Centroamérica eran algunos de los destinos que se vendieron desde la empresa de barrio Transporte.

En su modus operandi, la agencia de viajes se manejaba con el "boca a boca" según indicaron fuentes del caso. Los clientes que compraban viajes en efectivo obtenían un plan de pagos, mientras que los que efectuaban la transacción con tarjeta de crédito podían tener un plan de cuotas que llegaba hasta los 18 pagos.









La empresa, sin que los clientes se enteren, utilizaba su dinero para pagar viajes anteriores. Y esperaba nuevos clientes para financiar futuros viajes.

En este sentido, cada cliente –y su respectivo grupo– cuando pagaba su viaje, en realidad terminaba pagando las vacaciones de un tercero que ya había comprado otro viaje anteriormente. La operación se repetía para ir cubriendo nuevos financiamientos.









Estafa 3.jpg





Entre las víctimas

La abogada particular de 17 damnificados, Celeste Hertelendi, indicó a Diario UNO que, por un lado, había gente que viajaba a Cancún (México), otros a Buzios (Brasil) y otros a Aruba (Centroamérica). "De los que viajaban a Buzios, partían el próximo 16 de enero y los de Aruba se iban el 20 de mayo, todos fueron abonados en su totalidad. Mientras que los que viajaban a Cancún, ya habían pagado con tarjeta de crédito", contó la letrada.

"Ella –por la propietaria– tenía una modalidad de hacerle un plan de pagos con una seña y luego establecía una serie de cuotas. Les prometía reuniones, donde el grupo que iba a México fue el único que se reunió. Además, de la mayoría nadie tenía voucher, con lo cual solo algunas personas poseían número de reserva, pero cuando estas habían reservado 12 días solo tenían tres", agregó Hertelendi.

"Esta empresa lo único que emitía a la mayoría de sus clientes son recibos equis no válidos como facturas, los cuales estaban a nombre de la detenida, donde solo figura su monotributo", remarcó la abogada.









Con delito marcado

El martes a la mañana, los fiscales Nuzzo y De Pedro brindaron una conferencia de prensa donde indicaron algunos datos en relación a la pesquisa. "Lo que se está investigando son estafas reiteradas en un número significativo de gente y en un número cuantioso de dinero ya que estamos hablando de viajes al exterior", dijo Nuzzo. A su vez, la funcionaria remarcó que hay medidas judiciales en curso para tratar de establecer si existió la participación de otras personas en las presuntas estafas.

Por otro lado, aclaró que la mujer detenida no contaba con denuncias penales previas. "Según el Gabinete de Identificaciones, no registra antecedentes pero por ahora no pudo ser establecido si cuenta con alguna otra denuncia que no haya pasado por la Unidad Regional I", destacó.









"Esta empresa lo único que emitía son recibos x no válidos", dijo Celeste Hertelendi, Abogada de damnificados





En tanto, De Pedro explicó que desde la Fiscalía no tienen competencia para brindar protección a una persona en viaje, pero que de igual modo se mantuvo contacto con el Consulado argentino en México y también con la misma Cancillería para realizar un control sobre aquellos pasajeros que se encontraban en viaje. "A medida que vayamos viendo los lugares donde se pensaba viajar o donde hay gente en viaje, tomaremos contacto con los organismos del Estado que correspondan", explicó De Pedro.

La causa seguirá siendo investigada y se seguirá reuniendo material probatorio para la audiencia a desarrollarse el próximo viernes en los tribunales santafesinos, donde serán imputados los tres detenidos. En este sentido, desde la Fiscalía anticiparon que pedirán la prisión preventiva para la propietaria de Maros Viajes y Turismo, tras haber sindicada como la autora de "estafas reiteradas".





Entre lágrimas se conoció el caso

En la tarde noche del lunes, un grupo de más de cien personas se concentró en las afueras del local donde está la empresa Maros Viajes y Turismo ubicada en 1º de Mayo y Boneo. Con aplausos y gritos expresaron su bronca a la agencia. Horas después, un grupo de efectivos policiales del cuerpo de Infantería llegó al lugar para custodiar la zona.

Al respecto, desde Fiscalía en turno –a cargo de Lucila Nuzzo– ordenaron la detención de la mujer, Marcela A., la cual en ese momento se encontraba con un empleado. A las 21, la mujer fue trasladada hacia la sede de la Policía de Investigaciones (PDI), en el sur de la ciudad, para ser identificada y quedar aprehendida. Por su parte, durante la madrugada, la PDI allanó el domicilio y secuestró computadoras y documentación útil para la causa. Sin contacto Por el momento, la mujer permanece incomunicada a la espera de la audiencia imputativa. No obstante ello, trascendió el nombre de un abogado como representante legal de la firma, pero el mismo no dio declaraciones a la prensa en toda la jornada del martes.