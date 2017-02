Video: le sacaron una cucaracha viva de la cabeza

Gran sorpresa se llevó una mujer de la India, cuando acudió al hospital por un severo dolor de cabeza y los doctores le informaron que su padecimiento se debía a que en su cabeza se alojaba una cucaracha viva.





Cuando la mujer ingresó al nosocomio, señaló a los doctores que tenía fuertes dolores de cabeza y una sensación de hormigueo entre los ojos, por lo que se le practicó una endoscopio nasal.





El estudio mostró que en el cráneo de la mujer se encontraba un objeto extraño, debido a lo cual se le practicó una operación urgente que desveló un asqueroso descubrimiento.





Según reporta el diario The New Indian Express, el motivo de los dolores no era un tumor u otra enfermedad, sino una cucaracha viva que desde hacía unas 12 horas habría entrado a la cabeza de la mujer por sus fosas nasales.





"La cucaracha estaba asentada en la base del cráneo, entre los dos ojos, cerca del cerebro. Si se hubiera dejado en el interior habría muerto y en la paciente se habría desarrollado una infección que se habría extendido al cerebro", explicó el doctor Shankar, del centro médico que practicó la operación.





Mirá el video.





La cucaracha