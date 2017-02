Villa California salió a buscar vecinos y así mejorar el barrio

"Buscamos vecinos. Pasá de la queja a la acción. Sumate a la vecinal". Así reza el lema de la campaña que lleva adelante la vecinal de Villa California con el fin de adherir vecinos a la institución y entre todos delinear proyectos en pos de mejorar el barrio. El próximo mes se realizan las elecciones y en este marco es que se puso en marcha esta propuesta de sumar socios. Otro de los fines es tener más representatividad a la hora de hacer los reclamos pertinentes antes los organismos oficiales.





El fin de semana pasado, integrantes de la vecinal se instalaron frente al supermercado Villa California y aprovecharon para realizar algunas preguntas anónimas a los que se acercaban a hacer sus compras y así recolectar opiniones sobre los servicios públicos del barrio. También hicieron socios, pero los interesados en sumarse a este proyecto pueden participar de las reuniones que concretan todos los lunes en Calle del Sol y Jacarandá a las 20.30. No solo se pueden asociar sino además, aportar ideas, propuestas e intercambiar opiniones.

"Estamos muy próximos a la renovación de la comisión directiva y pensamos que ampliando la base de gente del barrio podemos tener más representatividad y fuerza en los reclamos que tenemos que hacer ante el municipio local. Es por eso que pusimos en marcha esta campaña de socios para sumar vecinos con el fin de lograr mejoras para todos", contó a Diario UNO, Roberto Romero, presidente de la vecinal Villa California. La intención es, y de cara a las elecciones, lograr la participación de todos los sectores del barrio para así tener diversidad de voces y de propuestas.





La lista de prioridades

Hace unos días también se realizó una conferencia de prensa para expresar los principales reclamos del barrio y reflotaron un viejo reclamo que tienen para con el municipio de San José del Rincón al cual pertenecen y está relacionado con los servicios sanitarios en el barrio. "Estamos muy preocupados por la sanidad del barrio. Nosotros no tenemos desagües pluviales, no tenemos agua potable, los basurales están a cielo abierto, hay una gran cantidad de alimañas dando vuelta por el barrio como ratas y todo tiene que ver con todo", explicó Romero.





El año pasado el fenómeno de El Niño dejó en evidencia la falta de obras que necesita el barrio; y "el intendente hizo un montón de anuncios pero aún no vimos ningún tipo de avance", agregó el vecinalista y al respecto dijo: "Habían planteado hacer desagües pluviales, mejorar la transitabilidad de algunas calles para poder entrar y salir del barrio pero no lo lograron, no lo hicieron. Entonces con esta conferencia de prensa quisimos visualizar esa problemática que vive Villa California".

Luego agregó: "Es por eso que sumamos socios porque necesitamos más representatividad, tienen que ver que todos los vecinos reclamamos y tenemos las mismas necesidades. Por suerte se están acercando y sobre todo se están comprometiendo que es lo que a veces más cuesta conseguir. Hay un grupo que se comprometió y manifestó la idea de aportar ideas. Por lo menos vamos a tener un poco más de fuerza ante los representantes de los distintos estamentos del gobierno para ser escuchados".





Hoy son 300 los socios y que se sumen más vecinos también servirá para avanzar y concretar el sueño de tener la sede propia. El lugar está, solo falta poner de pie el edificio y para eso se necesitan fondos y esta es una manera de colaborar.