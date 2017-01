Villa del Parque arranca el 2017 con una vecinal renovada para sus vecinos

La asociación vecinal Villa del Parque finalizó un 2016 donde hubo mucho trabajo y hoy se cosechan los frutos de ese esfuerzo. Con la intención de brindar un mejor lugar para los vecinos del barrio y aprovechar las instalaciones para dictar más talleres y cursos, la comisión directiva puso en marcha la remodelación de la sede ubicada en 27 de Enero 3550. Gracias a la ayuda de muchos, ese objetivo se pudo alcanzar pero aún falta la pintura. Por eso ahora se lanzó una campaña para alcanzar esa meta y arrancar el 2017 con todo.





"En lo que hace a la sede social se dieron pasos sumamente positivos: la construcción de la primera etapa del playón deportivo y en los últimos meses de 2016, el mejoramiento del Salón de Usos Múltiples de la vecinal", contó Ramón Miranda, vicepresidente de la institución. En este sentido, hicieron el revoque completo, tanto en las paredes exteriores como en la totalidad de la superficie interior; se cambiaron las luminarias y se colocó el cielorraso de madera, entre otras tareas.





Muchos fueron los que aportaron para que estas obras se concreten, por eso aprovecharon para agradecer en primer lugar al Programa de Extensión de Economía Social y Solidaria (ESyS) de la UNL, dirigido por la profesora María Ruth Azerrad; al senador por el departamento La Capital, Emilio Jatón; y a las comunidades educativas del Colegio Nuestra Señora del Calvario y la cooperadora de padres; y de la Escuela Media Almirante Brown.





Y un reconocimiento especial al Centro de Formación Profesional Nº 1, a su director José David Rossi, al profesor Diego Perello y a los alumnos que realizaron la tarea de carpintería del encofrado base sobre el cual se colocó el cielorraso. Además, a quienes de alguna u otra manera colaboraron con esta meta. "Ahora nos queda la tarea de pintar las paredes y permitir así ofrecer a nuestro barrio un espacio confortable para la realización de actividades", dijo a UNO, Miranda, quien aprovechó para decir que "este elemento no lo tenemos, sino que debemos comprarlo o nos lo tienen que donar".









Como corresponde

La vecinal necesitaba un lugar en mejores condiciones porque allí se brindan muchos talleres y cursos, pero la idea es brindar más y sobre todo poder alquilar esta institución y así permitir reunir más fondos, porque con la cuota de socios no es suficiente para afrontar los gastos. "Muchas veces no sabíamos cómo hacer para pagar las cuentas y con una cuota de 4 pesos por mes (48 pesos anuales) por socio no es suficiente para cubrir todo", agregó y anticipó que son cerca de 300 los inscriptos.





Por eso ahora la idea es poder rentar este lugar, solo para festejos infantiles y de día, donde se brindan todas las instalaciones y comodidades. El alquiler es de 800 pesos para el socio y los no socios pagan 1000 pesos. "Pero para poder hacer esto, teníamos que tenerla en condiciones y gracias a la ayuda de muchos lo logramos, por eso sabemos que ahora también conseguiremos la pintura; este sería el último paso para tener todo como corresponde", finalizó Ramón Miranda.