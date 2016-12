¡Vivan los novios!: Victoria y Luciano dieron el sí

Victoria, Piti para los amigos, es moza en un bar de la Recoleta santafesina y este viernes, como todos los días, estaba atendiendo a sus clientes con la sonrisa que la caracteriza. Pero de repente, se encontró con una linda y extraña visita: era Luciano, su novio con quien convive hace tiempo y tenía planeado casarse este año que comienza, 2017. Él debía estar trabajando, sin embargo estaba parado afuera del bar con varios carteles en la mano y el último tenía una propuesta especial: "Yo me quiero CASAR..y usted?"

Entre lágrimas, ella dijo que sí. Se abrazaron y él le dio un anillo. "¡Vamos!", dijo Luchi y Piti no entendía nada. Dos horas más tardes estaban dando el sí en el Registro Civil y a la noche celebrarán su amor con una gran fiesta.

Así fue la emotiva ceremonia:

Desde que salieron a las 9.30 del bar ubicado en la esquina de Rivadavia y Obispo Gelabert, Piti no podía creer lo que estaba viviendo. Después del primer sí, los dos comenzaron a caminar por la calle y los cómplices de esta historia se sumaron en cada esquina con carteles para formar una caravana que llegó más tarde al Registro Civil para celebrar el amor. "Nosotros nos íbamos a casar el 16 de diciembre del año que viene. No lo puedo creer. Estoy muy feliz y me encantaría que todos puedan vivir un amor tan hermoso como el que tenemos", repetía Victoria emocionada.

Muchos fueron los cómplices de esta historia. Familiares, amigos, compañeros de trabajo y hasta la jueza del Registro Civil acompañaron a Luciano en esta linda locura de amor. "Todos me ayudaron a organizar esto. Hace seis meses que veníamos con todo. Para hacernos los análisis prenupciales le dije que en mi trabajo había una campaña de VIH y teníamos que ir al Cullen a sacarnos sangre. En el Registro Civil me permitieron sacar el turno. Todos colaboraron en algo", contó el novio a UNO Santa Fe

Todo fue una cadena de complicidades que escribió un nuevo capítulo en la historia de Victoria y Luciano. "Me mintieron en todo. Me compré la ropa para casarme, ayer me hice las uñas, elegí mi vestido, me tomaron las medidas, y hasta me organicé la despedida de soltera sola, y todo sin saberlo", explicó la novia tras caer en la realidad y darse cuenta que sus amigas y familiares estaban todos complotados para que este día sea perfecto. Su nutricionista fue la que le tomó las medidas engañada, las amigas revelaron cuál era el vestido que había elegido Piti en fotos y una conocida se animó a confeccionarlo. Luchi le dijo que tenían un evento de su trabajo este viernes y ella se fue a comprar ropa y sus amigas la convencieron de arreglarse para ese día.





A las 11 de la mañana, en el Registro Civil, se celebró la emotiva ceremonia donde finalmente dieron el sí. "Esta noche (viernes) también vamos a tener una fiesta en Altos del Sauce", contó el novio y Piti recién se enteraba.





"Hace un montón que me quiero casar con él. Y le deseo a todas las personas que sean tan felices como somos nosotros y que tengan una historia tan linda como la que tenemos", dijo la novia conmovida.