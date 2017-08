"Voy a jugar donde el técnico me necesite", aseguró Mauricio Martínez

Mauricio Martínez fue el chico de la película en el debut canalla en el torneo. Es que además de todo lo que habló en la previa por la posición en la que iba a jugar se sumó el corte que sufrió en la cabeza. De eso ya está mucho mejor (ver aparte) y sobre la apuesta de Montero el jugador fue contundente: "Voy a jugar donde el técnico me necesite", dijo.





"Yo me sentía firme, sólido en la marca, aunque me costó un poco porque hacía mucho que no jugaba en esa posición, pero a nivel personal creo que lo hice bien", destacó Caramelo. Y agregó: "Respecto al partido trajimos un punto con sabor a poco porque me parece que merecimos los tres".





La llegada de Fernando Tobio sin dudas que alterará, para bien de Montero, el esquema sobre el que se venía trabajando. En principio, Martínez volvería a ser considerado como mediocampista, aunque "todavía no tuve la posibilidad de hablar con Paolo, pero siempre dije que voy a hacer lo posible para jugar donde el técnico me necesite. Yo quiero estar entre los once, sea en mi posición o en otra, siempre que pueda colaborar con el equipo".





"No es mi perfil, pero traté de hacerlo y desde mi punto de vista creo que cumplí. Mientras sea para sumar y para agarrar experiencia, voy a jugar donde me toque. Debuté en esa posición pero hacía mucho que no lo hacía", agregó el exUnión.





Claro que además de las consideraciones sobre lo individual también estuvo el análisis sobre el rendimiento colectivo. Y en ese sentido Martínez se quedó con una sensación de conformismo. "A nivel grupal también me gustó porque hicimos un buen partido. Creo tuvimos las chances más claras, más allá de que no fuimos demasiados punzantes pese a tener el control de la pelota. Igualmente eso es algo que iremos mejorando con el correr de los partidos", razonó.





Y también fue consultado sobre si notó algunos cambios en relación con la versión del torneo pasado, teniendo en cuenta las palabras de Montero en la previa, de que esta vez se verá un Central distintos (ver pág. 10). "Recién arranca el torneo y de a poco vamos a ir agarrando confianza. Entre todos nos estamos conociendo pero la delantera que tenemos es de las mejores del fútbol argentino y eso tendremos que aprovecharlo".





Fuente: La Capital