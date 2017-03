¿Vuelve a Boca?

El jugador del Manchester United quiere organizar un amistoso con los campeones de la Champions 2008. Habló con Tevez y el Apache dijo que le gustaría estar, peor aún no sabe dónde estará jugando.

Los hinchas de Boca ya extrañan a Carlos Tevez pese a que aún no se haya reanudado el torneo que tiene al equipo de la ribera como puntero único. Pero el mensaje de un ex compañero que compartió cancha con el Apache en el Manchester United despertó la ilusión de todos los hinchas.

Se trata de Michael Carrick, el experimentado mediocampista de los diablos rojos, quien avisó que tomó contacto con el propio Tevez para invitarlo al partido con los integrantes del elenco campeón de la Champions League de 2008.

"Contacté a Carlos antes de que se fuera a China y me dijo que le encantaría jugar pero no sabía dónde iba a estar jugando, así que aún no sé si vendrá", dijo Carrick, una de las figuras del plantel que conduce José Mourinho.





Desde lo contractual, la posibilidad de que Carlitos pegue la vuelta para vestir la azul y oro se concretaría en 2018. Aunque la frase de su ex compañero de equipo ya entusiasma a todo Boca. ¿Volverá?.