Wanda Nara presentó su libro de fútbol y habló de la Selección

Wanda Nara, representante y esposa de Mauro Icardi , el capitán del Inter de Italia, reveló quey también mostró su confianza acerca de la clasificación para el mundial de Rusia 2018 al decir que "no sería un Mundial verdadero" si no está la Argentina."Siempre supe que Mauro se convertiría en el '9' de la selección argentina. Confío en que todo saldrá bien y que iremos a Rusia,", comentó la esposa del futbolista, con un pasado como modelo, en declaraciones que efectuó en Milán donde reside la pareja.Nara dialogó con la prensa en el marco de la presentación en Milán de su libro "Campini in campo e nelle vita" (Campeón en la cancha y en la vida), una biografía de Icardi editada en forma de cuentos para niños, donde también se refirió a su cláusula de rescisión que es de 110.000.000 de euros si es transferido al extranjero.Según reprodujo La Gazzetta dello Sport, Wanda señaló que "hace unos meses firmamos una renovación de contrato con el Inter ; estamos bien así, no es necesario de revisar la cláusula" y luego se refirió a las declaraciones del técnico "neroazzurro" Luciano Spalletti , quien dijo que el delantero "debería valer 700 millones"."Si lo dijo el técnico para mí está bien", opinó Wanda, y agregó que "es un verdadero capitán, se comporta con generosidad en el campo de juego, soy muy feliz cuando él es elogiado por una jugada".Wanda presentó su libro, escrito por Paolo Fontanesi, en la Galeria Vittorio Manuelle, del centro de Milán, acompañada por su marido, y sus cinco hijos, tres de los cuales tuvo con su compatriota "Maxi" López actual futbolista de Udinese: Valentino (8), Constantino (6), Benedicto (5), Francesca (2) e Isabella (11 meses)."Éste es un libro para contarle a los chicos lo que significa el fútbol y todo lo que debe saber de ese deporte. Yo me inspiré en mis tres hijos varones para su realización", señaló Wanda a la concurrencia, que en su mayoría estaba integrada por jóvenes hinchas del Inter.Fuente: Ovación Mendoza