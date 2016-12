Y un día explotó Caruso Lombardi y desparramó para todos lados

Ricardo Caruso Lombardi denunció que el empresario Cristian Bragarnik "pone y saca técnicos en los clubes que tiene tomados" en la Primera División del fútbol argentino.

El entrenador alertó sobre una influencia desmedida del representante "en los clubes que andan mal económicamente", al punto tal de "colocar jugadores y pagarles parte del sueldo".

"Si vos estás dentro de la banda de técnicos de él, te va colocando en un lado u otro. Todo el mundo lo sabe pero nadie lo dice", afirmó en declaraciones a Télam Radio.

Caruso también cuestionó el accionar de los clubes al despedir y contratar técnicos constantemente. En referencia a Eduardo Bermúdez, presidente de Newell's, declaró: "Me llamó para ver si estaba en condiciones en enero por si le iba mal a Osella. Yo lo que quiero es cobrar lo que me deben desde 2008, le dije, dejalo a Diego laburar tranquilo y arreglame el tema de mi plata."

"Yo no soy garca, no soy corrupto, ni mentiroso", enfatizó, y llamó a que ningún entrenador sea contratado si un club tiene deudas con su predecesor. "El punto 10 del convenio de trabajo de los técnicos con AFA dice que ningún técnico puede entrar a la cancha si el anterior no cobró sus haberes y no rescindió su contrato", recordó.

Otro de los clubes con los que Lombardi mantiene un juicio por falta de pago es Quilmes, a cuyos dirigentes también criticó con dureza: "La convocatoria es para los vivos. No le garpan a nadie, van a convocatoria, hacen un plan de acreedores falsos, y entonces después te pagan lo que quieren, cuando quieren y como quieren".

"Uno trabaja y es un idiota porque después Quilmes se mete en convocatoria. Yo tengo un juicio ganado hace dos años y medio y ellos siguen contratando técnicos", protestó.