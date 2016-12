Ya son tres las fiestas populares en las que no se elegirá una reina

En vísperas del Día de la No Violencia hacia las Mujeres, la Subsecretaría de Políticas de Género de la provincia realizó una recomendación a los municipios y las comunas para que no realizaran más, en las fiestas populares, la elección de la reina o la princesa del evento. La idea cosechó críticas pero también adhesiones. En apenas dos semanas, tres localidades informaron que ya no realizarán más ese tipo de certámenes. La última fue Santo Tomé.

La iniciativa, que se presentó en marco de las acciones por el 25 de noviembre, se fundamentó en la necesidad de cambiar situaciones que sostienen estereotipos sobre las mujeres y potenciar propuestas que reconozcan los aportes de las mujeres de cada comunidad. "Esto no es una búsqueda de terminar con los encuentros populares y los festejos, todo lo contrario. Queremos que en el marco de esos eventos se pueda pensar en destacar a las mujeres desde lugares que promuevan sus derechos y no que los vulneren", explicó a Diario UNO, Gabriela Sosa, subsecretaria de Políticas de Género de la provincia.

Las Parejas, Rosario y Santo Tomé fueron las primeras localidades en tomar la propuesta y sumarse al desafío. "En el caso de Las Parejas la iniciativa surgió en el marco del Ni Una Menos, así que fue previo a nuestra recomendación, lo que habla muy bien de cómo se está trabajando allí", resaltó la funcionaria.

De todas maneras, también hubo críticas muy duras como las que surgieron en Capitán Bermúdez y Carlos Pellegrini. En ese sentido, Sosa reconoció que "hubo reacciones de resistencia a la recomendación, en algunos sectores. Los argumentos mostraban poco conocimiento de la ley de violencia de género y subestimaban otras propuestas. En Capitán Bermúdez –donde se elige la reina de la porcelana– y Carlos Pellegrini –que hace la elección de la reina de las reinas–, los intendentes se expresaron subestimando esta iniciativa y dudando que tuviera un marco de violencia simbólica".

Más allá de eso, el primer objetivo que se había planteado el gobierno con esa línea de trabajo era generar el debate y desnaturalizar la práctica. "Vemos como muy positivo el debate. Fue lo primero que se logró tanto en los medios como en redes sociales y municipios y comunas. Fue interesante que se pueda discutir si este tipo de iniciativas son discriminatorias y fortalecen la desigualdad y los roles estereotipados de género", evaluó la subsecretaria.

Y siguió: "Me parece que eso ya es importante porque, justamente, la violencia simbólica, como está tan arraigada, se acepta como natural. Por eso lo primero que nos interesaba era que se discuta en torno a la violencia simbólica".

En ese sentido, resaltó que en Santo Tomé se hayan tomado los mismos fundamentos que tenía el texto provincial y se enmarcara en la ley nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos. Y, en el caso de Rosario, subrayó que la propuesta permeó en un evento que no es provincial –la Fiesta Nacional del Helado Artesanal, donde se eligió a un varón y a una mujer como "embajadores".

Por último, Gabriela Sosa se refirió a las críticas que la propuesta recibió por, según expresaron algunos detractores, no respetar la idiosincrasia de las comunidades más chicas, donde muchas chicas esperan la oportunidad de llevar la corona, expresó: "Creo que tiene que ver con la costumbre de los pueblos pero también es un negocio, es una actividad que genera ingresos y esponsoreos. Pero, en todo caso, volvemos a aclarar que no se busca terminar con los encuentros populares. Esto es una recomendación. Pero nosotros tenemos la obligación, como Estado, de generar este tipo de iniciativas, no es una idea casual sino una responsabilidad que nos marca la ley".





Claves