Yanina habló sobre los chats de Diego Latorre y Natacha Jaitt y se largó a llorar

"Es un daño hacia mí, me están cobrando algo", dijo Yanina Latorre sobre el final de "Los Ángeles de la Mañana", programa donde se la vio menos participativa que en ediciones anteriores.

En medio del escándalo que involucra Diego Latorre y Natacha Jaitt, de quienes se filtraron chats calientes y un video de un encuentro sexual, Yanina Latorre habló y se quebró en llanto.





Si bien dijo que no iba a dar declaraciones porque no es la protagonista de la infidelidad, lanzó: "Que hablen los protagonistas, sé que es un daño hacia mí y me hago cargo. Alguien me está cobrando algo"





"No me busquen porque yo no voy a hablar. Yo no doy la cara porque no hice nada, me toca de refilón", completó y terminó en llanto.