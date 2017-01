"Yo no tomaba ninguna decisión, todo pasaba por Marcela y Miguel", fueron algunas de las palabras que expresó ante el juez Sergio Carraro, la empleada de la agencia de viajes Maros, Lucila G.(24), quien este viernes fue imputada por el fiscal del caso, Omar De Pedro.





El funcionario judicial le atribuyó a la joven haber "aparentado solvencia en la empresa en la que trabajaba para así estafar a los clientes que compraban un paquete turístico". Además, le imputaron haber falsificado los documentos privados que se enviaban desde la empresa a los mayoristas. Estos delitos fueron calificados como "estafas reiteradas en al menos 30 oportunidades" y "adulteración de documentos privados".





Para los próximos días –se estima que será el lunes– se desarrollará la audiencia de prisión preventiva, la cual fue solicitada por la Fiscalía.





"No soy una estafadora"

Durante la audiencia, la imputada pidió dar su versión de los hechos. Esto llevó a que sus abogados defensores, Germán Coraza y Juan Aguilar soliciten un cuarto intermedio. Después de quince minutos, la audiencia se reanudó y la acusada dio su punto de vista y además aceptó preguntas del fiscal De Pedro.





"Yo no soy una estafadora", fue lo primero que dijo Lucila G., apodada como "Popi" en su seno íntimo. Seguidamente aclaró que había comenzado a trabajar en la agencia Maros Viajes y Turismo hacía dos años por medio de su madre, la cual tenía un vínculo de amistad con Marcela Liliana A., propietaria de la empresa y quien hoy se encuentra en prisión preventiva al igual que Miguel C., encargado y Ana F., –madre de A.– y titular registral de la empresa. "Yo no soy una estafadora, simplemente buscaba un trabajo mejor", aclaró.





Embed #SantaFe: detuvieron a la empleada de la agencia Maros Viajes y Turismo ► https://t.co/U6JREH04oQ pic.twitter.com/pIolwbhyP9 — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) 19 de enero de 2017



La imputada señaló además que durante años trabajó en la agencia una empleada en la empresa –a la cual no identificó– y que la misma debió irse ya que existió una suma de dinero que desapareció de la empresa. Ante tal situación, Marcela Liliana A., llamó a Miguel C., para que este le haga un préstamo de efectivo. Fue en ese momento, según Lucila G., que Miguel C. ingresó a la agencia a trabajar y a tener un rol activo en las decisiones.





En otra parte de la declaración, confesó que ella misma realizaba los depósitos en el banco, atendía al público y buscaba ofertas de nuevos paquetes, pero todo bajo la orden de la dueña.





El quiebre y salida

En su declaración, Lucila G., indicó además que se enteró el 28 de diciembre que un viaje no iba a poder concretarse, situación que derivó en que la joven buscó concluir su relación laboral con la empresa Maros. "Automáticamente le dije que me quería separar de la agencia", contó sobre lo que le expresó a la propietaria del negocio. "No quería que la gente me maltrate por cosas que no hice", agregó.





A su vez, indicó que durante noviembre y diciembre no había percibido su salario ni tampoco el aguinaldo. Asimismo, la imputada aclaró que dentro de los damnificados hay varios que son de su entorno familiar. "Dentro de los perjudicados hay cinco familiares que tenían un viaje en febrero", destacó.





Por último, cuando fue consultada por el fiscal De Pedro por si realizaba cobros en los domicilios de los clientes, la joven dijo que sí, pero solamente en Santo Tomé. "De la agencia salía con el recibo y al otro día tenía que rendir el dinero", dijo.

A definir

Si bien la audiencia de prisión preventiva no fue establecida en día y horario, se estima que podría llegar a realizarse el próximo lunes en los tribunales santafesinos.





La causa por el momento tiene a cinco personas imputadas y a tres bajo la cautelar de prisión preventiva tras estallar el caso el pasado 2 de enero luego de que una gran cantidad de estafados se manifestaron en el frente de la empresa Maros Viajes y Turismo de 1º de Mayo 6900, tras confirmarse que una gran cantidad de viajes no iban a efectuarse. Se estima que hay 87 grupos de personas que han sido estafados, aunque pueden surgir más.