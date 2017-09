Zabala: "El cuerpo técnico hace muchos trabajos en base al rival"

El buen inicio de Unión en la Superliga motiva a muchos medios a seguir de cerca las actuaciones del equipo de Leonardo Madelón. Y esas repercusiones positivas llegaron a Buenos Aires, en este caso al programa Estamos Motivados (AM Belgrano 950) que tiene como conductores a Héctor Bambino Veira, Ricardo Caruso Lombardi, Jorge Marinelli y Guillermo Cóppola.Diego Zabala en una charla distendida arrancó hablando de este buen presente: "Creo que se da por el trabajo que hacemos día a día, por las ganas y humildad del grupo, los resultados son producto de todo eso y lo creemos así". Para más adelante, agregar: "El cuerpo técnico hace muchos trabajos en base al rival, mucha información se prepara depende de lo que va a ser el rival".A la hora de referirse a su posición, Zabala enfatizó: "Es una posición donde hace varios años juego por afuera, por ahí termino por izquierda o mediapunta, me siento cómodo en esa posición y lo venía haciendo en Vélez, en Uruguay también, con el ida y vuelta".Una de las caras nuevas para esta temporada brindó su opinión respecto a los puntos altos que le permitieron al Tate traerse un enorme triunfo desde Florencio Varela: "Estuvimos concentrados durante todo el partido, sabíamos que Defensa es un equipo que tiene la pelota pero el control lo tuvimos nosotros, fuimos eficaces y con mucha solidadez defensiva que es fundamental, más en los partidos de visitante donde pesa la localía".En estos últimos encuentros, además de hilvanar victorias en fila, Unión recuperó la capacidad ofensiva de sus delanteros. Al respecto, Zabala dijo: "Por suerte se le viene dando a Franco (Soldano), a Lucas (Gamba), a los delanteros, en el primer partido se me pudo dar a mi, que los delanteros conviertan es importante, son la primera línea de marca y es fundamental, si corremos todos parejos es mas fácil".Cuando le preguntaron acerca de los objetivos planteados en este proceso, el exjugador de Vélez expresó: "Pensamos trabajar día a día y partido a partido con los pies sobre la tierra, el objetivo es Huracán que viene el sábado".Finalmente, al momento de opinar sobre la llave que tiene para seguir avanzando en Copa Argentina, Zabala dijo que "la vivimos con tranquilidad, sabemos que es traicionera, hay muchos equipso de la A que quedaron afuera, si no estás concentrado lo podés pagar caro, es una linda posibilidad para nosotros, sabemos el rival pero estamos pensando en el campeonato, y cuando llegue el momento pensaremos en Morón, que corre, mete, ascendió y tiene buenos jugadores".