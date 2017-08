Zuccarelli: "No encontramos el delantero que satisfaga a Madelón"

El manager Martín Zuccarelli habló con La Vida Color de Unión que se emite por FM "X" (103.5) en las horas previas al debut del Tatengue en la Superliga frente a Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa, que tendrá lugar el próximo lunes a las 19.05.





En el inicio de la charla contó sobre las llegadas de Luciano Balbi y Franco Fragapane y dijo: "En realidad son dos negociaciones que se habían cerrado de palabra. Fragapane estaba en Arsenal sin mucho lugar en la consideración del entrenador y eso nos dio lugar a que podamos llegar a un rápido acuerdo. En tanto, Balbi hacía rato que estaba el nombre ahí pero tenía otras posibilidades, no se terminaron por definir y nos pusimos también de acuerdo".





Sobre si se busca a otro delantero en el mercado de pases, manifestó: "Según los que nos decían en AFA debíamos tener anotado el jugador a las 20 ya sea libre o extranjero, igual no está claro el reglamento. Según nos dijeron no tenemos más posibilidades de sumar a nadie. Pero es cierto que no se le puede privar a un jugador que no tiene club que pueda conseguir uno, por eso se da una semana más para ser más flexibles en esos casos puntuales".





Además, hizo un balance del mercado de pases y afirmó: "Fue positivo, el equipo se jerarquizó con jugadores muy importantes. Se renovó el contrato de Castro, se sumó una línea de cuatro entera con jugadores que mezclan experiencia como Bottinelli y otros que vienen en ascenso como Gómez Andrade. En la mitad de la cancha se jerarquizó el equipo con jugadores de mucho nivel como Zabala y Aquino pero todos nos quedamos esperando un delantero más, que desde el apellido genere tranquilidad que convertirá una determinada cantidad de goles. Sabemos que el mercado fue difícil, que todos buscamos lo mismo y no encontramos el jugador que satisfaga el deseo del hincha de Unión, pero tenemos un equipo competitivo y la base se vio en el partido ante Lanús".





"Madelón está tranquilo porque es consciente que no encontró el nueve que pretendía, no es que hubo algún impedimento con determinado jugador, sino que no apareció el delantero que tenía que buscar Unión. Tiene mucha confianza en Soldano pero no le pudimos encontrar la mejor competencia para el puesto pero en línea generales creo que armamos una base importante para este torneo", contó sobre cómo está el conductor rojiblanco.





Y se refirió a la salida de Federico Anselmo y tiró: "Leo le había avisado con tiempo que no iba a ser de los principales a tener en cuenta, su representante estuvo en contacto con nosotros para buscar la mejor salida, tuvo ofertas del Nacional B que desechó, surgieron dos o tres propuestas de Primera y se terminó cerrando lo de Argentinos".





Para cerrar, admitió: "Si llega a haber por una cuestión reglamentaria la posibilidad y encontramos el jugador que Leo considere necesario lo traeremos, pero dependemos de esas dos variables".





Fuente: Diez en Deportes.