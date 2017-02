Zulma Lobato, presente en el "tetazo" en el Obelisco

Zulma Lobato marchó en topless en el Obelisco, a favor de los derechos de la mujer.





La artista trans se mostró junto a Vilma Ripoll y otras militantes de izquierda, en la Plaza de la República, donde cientos de mujeres y curiosos de concentraron esta tarde.





Santiago del Moro compartió a través de Twitter la imagen de Lobato, que rápidamente se viralizó en la red social.





Recordemos que organizaciones feministas y sociales citaron al "tetazo" en Plaza de la República, en reclamo de "la soberanía de los cuerpos", y en protesta luego de que la policía obligara a vestirse a un grupo de mujeres que tomaba sol en topless en Necochea.





"Nuestros senos no deben ser censurados", "Igualdad", "El topless no es un delito" y "La única teta que molesta es la que no se puede comprar" eran algunas consignas de la marcha de este martes.