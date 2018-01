La noche no terminó de la mejor manera para el defensor Gustavo Toledo, quien había arrancado la presente Superliga como suplente pero con el correr de los partidos despojó a Lucas Ceballos de la titularidad en el sector derecho de la defensa.





Aquella jugada a los 25' del segundo tiempo, en esa pelota que fue a disputar con Tevez le valió la tarjeta roja de acuerdo a la consideración de Federico Beligoy. Después del partido, el exIndependiente apuntó: "Los dos fuimos a disputar la pelota con la plancha y él la punteó y no me esperaba, no fui con mala intención y me equivoqué, pero nada que ver lo que cobró el árbitro, fui a disputar la pelota y tuve que levantar la pierna, era una jugada peligrosa para los dos, era una amarilla como mucho".





El gol de Pavón a los 2' de iniciado el pleito cambió por completo los planes para el elenco de Eduardo Domínguez . Así también lo apreció el defensor: "Sabíamos de antemano que cualquier derrota o detalle que tenés y la vas a buscar adentro, despues del gol fuimos con bueno juego y tuvimos nuestras situaciones, Boca no hizo mucho mérito para ganarnos". Y más adelante, agregó: "Cualquier plan ante un gol temprano se vuelve cuesta arriba, buscamos y tuvimos asociaciones por adentro con volantes y delanteros pero no se nos dio".













Siempre en el plano de ser autócrito ante la tercera derrota consecutiva sin goles a favor, Toledo se atrevió a expresar que "cuando se pierde somos los 11 y cuando ganamos también, aun así contento porque a pesar del gol fuimos para adelante con errores y virtuudes, hay que mejorar. Siempre va a faltar algo ante un mal resultado, nos pasa en la primera fecha, cosas para mejorar y cosas para seguir insistiendo, a pensar en el próximo partido para sacar un triunfo".





En la parte final, con Independiente en el horizonte, partido que lo verá desde afuera por la expulsión contra el Xeneize, el mismo Toledo sentenció: "A nadie le gusta perder tres partidos seguidos, tenemos un grupo de hombres que ante esta situación insiste, eso te da tranquilidad que vamos a jugar mejor y nos vamos a llevar los tres puntos".