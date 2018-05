Copperfield reveló uno de sus mejores trucos para evitar indemnizar a un espectador

El reconocido ilusionista estadounidense David Copperfield debió exponer uno de sus trucos más famosos para evitar indemnizar a un integrante del público que participó en el mismo durante un show en el casino MGM de Las Vegas en 2013.

El británico Gavin Cox demandó al ilusionista en 400 mil euros por el acto que se llama "Lucky 13" en el participaban además otras 12 personas.

El incidente se produjo, según la denuncia, cuando los asistentes de Copperfield lo empujaron hacia un pasillo oscuro y secreto donde tropezó con unos escombros que provocaron su caída y que se golpeara la cabeza contra el suelo. Un hecho que le produjo una lesión cerebral traumática y varias lesiones que tuvo que tratar en el quirófano y por las que quedó paralítico por un tiempo.

davidcopperfield



El truco es muy fácil, aunque requiere la participación de los 13 integrantes del público, del equipo del mago y de los empleados del casino, tal y como Copperfield tuvo que revelar ante los miembros del jurado de Nevada por imperativo legal.

Los espectadores, en realidad, son conducidos por pasillos ocultos y oscuros desde el escenario hasta el lugar de aparición. Una argucia que el ilusionista ha puesto en escena durante 15 años sin problemas conocidos.

Lo cierto es que finalmente el jurado falló que Copperfield fue negligente porque su equipo no advirtió a los participantes que tendrían que transitar por esos rincones oscuros y tampoco se evaluó el estado físico de los desaparecidos. No obstante, esto no lo convierte en culpable directo del accidente, y por eso no deberá abonar la cifra reclamada.