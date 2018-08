ARIES

Atención a los gastos que puede generar un ser querido, ya que desequilibran su presupuesto. Por otra parte, es preferible no alentar hoy negociaciones económicas.





TAURO

La Luna en Tauro, en inarmonía con el Sol y con Júpiter, señala el riesgo de disensiones con un familiar. Tampoco la jornada propicia el entendimiento con la pareja.





GÉMINIS

No es oportuno abordar hoy dificultades, ya que faltará acuerdo para encaminarlas y, probablemente, no se llegue a resultados concretos y satisfactorios.





CÁNCER

Conviene que se organice muy bien para poder dedicarse a un asunto de su interés y, al tiempo, prestar atención a los hijos. Prudencia también en temas de dinero.





LEO

El Sol en Leo, desfavorable con la Luna, aconseja prudencia al hacer valer sus posturas en el ámbito profesional, ya que pueden surgir diferencias.





VIRGO

Tendencia a una cierta dispersión mental, que no propicia el rendimiento en su actividad ni tampoco el entendimiento en sus relaciones. Procure descansar.









LIBRA

Un proyecto, activado recientemente y que responde a sus aspiraciones, puede sin embargo desequilibrar ahora el presupuesto doméstico. Evite negociaciones.





ESCORPIO

Júpiter en Escorpio, opuesto a la Luna, aconseja que tenga más en cuenta las necesidades de la pareja en un asunto personal, aunque sea éste muy bueno.





SAGITARIO

Es preferible que no cuente hoy con algunos apoyos importantes para llevar a cabo su labor habitual. Además, la jornada no propicia el entendimiento.





CAPRICORNIO

La dedicación a un proyecto que le abre vastos horizontes puede sin embargo hacerle descuidar algo a los hijos. Además, prudencia hoy en dinero.





ACUARIO

PISCIS

Es preferible que no aliente hoy negociaciones, ya que probablemente no lleguen a buen puerto. No es momento de afirmar sus posturas en el trabajo.





Fuente La Vanguardia