El Nuevo 208 fabricado en Argentina y distinguido como "el auto del año" llegó a Santa Fe

Grupo Nation presentó de manera oficial el nuevo 208 para todos los amantes de la marca en Santa Fe, Paraná, Rafaela y la región. Se conoció y empieza a venderse el nuevo auto que se produce en El Palomar y que fue premiado en Europa hace sólo cinco meses. Hay siete versiones con dos motorizaciones y mucho equipamiento.

El nuevo auto llega al mercado del país dispuesto a convertirse en una referencia indiscutible dentro del segmento, no sólo por su diseño innovador, sino por contar con equipamientos de confort y seguridad que potencian la experiencia de conducción.

Consagrado como "Auto del Año en Europa" ya redimió a sus antecesores, el 205 en 1983 y el 206 en 1998, integrantes emblemáticos de la saga 200 que no pudieron alzarse con el mayor galardón de la industria automotriz. El 205 vendió más de 22 millones de unidades y marcó los rallys de la década del 80 (obtuvo los Campeonatos Mundiales 85 y 86), mientras que el 206 se convirtió en el auto más vendido en la historia de la marca francesa.

nation ultima.jpg

El nuevo 208 se plantó como el sexto modelo de la marca en ser premiado como Auto del Año, consagración que sólo alcanzaron grandes iconos del León, como el Peugeot 504 (1969), 405 (1988), 307 (2002), 308 (2014) y el 3008 (2017). Pero más allá de las medallas, el modelo también encarna una renovación conceptual y tecnológica que lo colocan como faro de una nueva generación de vehículos.

El nuevo Peugeot 208 nacional empezó a venderse la última semana de agosto con dos motorizaciones para sus siete versiones, enmarcadas en las clásicas denominaciones LIKE, ACTIVE, ALLURE y FELINE. En enero del año próximo la gama se completará con la versión francesa GT LINE, equipada con un motor 1.2 Puretech con turbo y 130 CV (calificado como Motor del Año en Europa), combinado con una caja automática tiptronic de seis velocidades.

El motor de las versiones más económicas es un 1.2 de tres cilindros, 12 válvulas y 82 caballos. Apunta a ofrecer una variante de consumo contenido y más ecológico, ya que, según la marca, emite un 25% menos de CO2 que un cuatro cilindros. El segundo impulsor es un 1.6 VTi de 115 caballos, ya conocido por estar presente en 32 modelos del grupo en todo el mundo. Las versiones automáticas están equipadas con la caja tiptronic de seis velocidades, que además ofrece los modos de conducción ECO, DRIVE y SPORT.

nation otra.jpg

Por dentro, este Peugeot recibió una reformulación de lo que la marca denomina i-Cockpit, que es el concepto con el que fue creado el puesto de manejo. Las principales características de este diseño para el conductor están asociadas a un volante compacto, un panel de instrumentos elevado que evita desviar significativamente la vista del camino y una pantalla táctil muy cercana al alcance en la línea de visión. Esto hace que la posición de manejo que se consigue en un Peugeot sea sensiblemente distinta a otros modelos. Para el nuevo modelo se desarrolló, además, un tablero completamente digital que permite ver su información con un efecto tridimensional y ofrece cuatro vistas distintas.

Toda la gama ofrece cuatro airbags de serie (los frontales obligatorios por ley y dos laterales), control electrónico de estabilidad (ESP) y el asistente de arranque en pendiente.

nation adentro.jpg

Estas son las versiones con sus principales características que ofrecerá la nueva gama del 208

208 LIKE 1.2. I-cockpit, ESP, anclajes Isofix (2), 4 Airbags (frontales y laterales).Regulador y limitador de velocidad. Pantalla táctil de 5 pulgadas. Aire acondicionado con comando digital.

208 LIKE 1.6. Equipamiento LIKE 1.2 más pantalla táctil de 7 pulgadas “All in ONE” (permite acoplar el teléfono celular vía Apple CarPlay, Android Auto y bluetooth). Alarma perimétrica.

208 ACTIVE 1.6.

208 ACTIVE 1.6 tiptronic. Equipamiento LIKE 1.6 más llantas de aleación de 16 pulgadas, faros LED delanteros, techo panorámico, cámara de estacionamiento trasera.

208 ALLURE 1.6.

208 ALLURE 1.6 tiptronic. Equipamiento ACTIVE 1.6 más I-cockpit 3D, tapizados cuero con alcántara, recarga inalámbrica de Smartphone, 2 airbags cortina, llantas de aleación de 16 pulgadas diamantadas, acceso y arranque manos libres (ADML), climatizador automático digital.

208 FELINE 1.6 tiptronic. Equipamiento ALLURE 1.6 más ADAS, pack visibilidad, Vision park 180º, sensores de estacionamiento trasero, faros full LED, alerón trasero.

