El nuevo desafío viral: beber cerveza de la boca de un pescado

Un nuevo video viral ha generado controversia en las redes sociales . Se trata de una joven que bebe cerveza de la boca de un grande pescado muerto. Aunque aún no se sabe la razón que la llevó a realizar esta insólita actividad, el extraño suceso que fue grabado, al parecer, por amigos que se encontraban con ella, ha generado miles de reacciones en Facebook





Fue la misma joven, identificada como Aimee Lynn, de Wisconsin (EE.UU.), la que subió a Facebook el video de 15 segundos, donde aparece arrodillada en un bote, bebiendo alcohol de lo que parece ser un pescado recién salido del mar. Tras el insólito acto, se ve a la mujer taparse la boca con la mano y toser como si quisiera devolver la bebida. "Uf, estuvo horrible", se le escucha decir.





Si bien la mujer no ha revelado el motivo por el que realizó la extraña acción, muchos internautas comentaron que, posiblemente, se trate de un nuevo reto viral de Internet. "Casi me trago la garganta del pez, así que fue como si me lo fuera a tragar completo. Estaba tratando de respirar y al mismo tiempo de no reírme, así que fue horrible tomarme la cerveza, supongo. Si no eres el primero, eres el último", respondió la mujer a los cientos de comentarios de Facebook, donde recibió miles de críticas.