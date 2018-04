Habrá cuarta temporada de "Stranger Things"

Este lunes se inició el esperado rodaje de la tercera temporada de Stranger Things . La serie de Netflix es una de las más seguidas en todo el mundo al narrar una historia que engancha a personas de todas las generaciones por igual. Las aventuras de los niños más inteligentes y valientes de Hawking estrenó en 2017 su segunda entrega, y ahora, se espera que a finales de 2018 principios de 2019 -para Navidad- llegue la nueva entrega.





Según Sensacine, la plataforma de vídeo bajo demanda no ha confirmado si habrá o no una cuarta entrega, aunque todos los rumores apuntan a que podremos seguir disfrutando de las aventuras de Once (Millie Bobby Brown) durante algunos años más, este martes el productor Shawn Levy ha avivado la llama de la esperanza:





"Es decir, tengo bastantes informaciones sobre lo que podría suceder en la cuarta temporada. La cuarta temporada va a pasar definitivamente. Hay muchas posibilidades de que haya más temporadas después de esa, pero aún no está decidido", en declaraciones para Collider, que recoge Comic Book, en las que también ha señalado que trabajar con los hermanos Duffer es una locura porque siempre añaden giros y sorpresas al arco argumental previamente creado.





"Confío en estos tipos. La idea es hacer entre cuatro y cinco temporadas, según han dicho los Duffer. Siento que podemos hacer la segunda temporada, podemos hacer 3, 4 y 5 sin sudar", declaraba el actor David Harbour para dicho medio el pasado mes de enero, y ahora parece que esto se confirma gracias a Levy, alguien cuya opinión tiene mucho valor dentro de las filas de Netflix.