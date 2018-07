Maestro llevaba dos meses sin cobrar y sus alumnos le dieron una sorpresa

Los maestros son personas comprometidas con ofrecer sus conocimientos y su tiempo para formar a los niños y jóvenes dándoles las herramientas necesarias para lograr sus metas desarrollarse plenamente.Muchas veces se enfrentan a las peores adversidades, en algunos países del mundo son los profesionales peores pagados y siguen ahí demostrando su profesionalismo y calidad humana, dicen que los maestros dejan huellas imborrables en el corazón de sus alumnos.Pero hay alumnos que también serán inolvidables para sus educadores, así como este grupo de jóvenes que sorprendió a su maestro con un regalo sobre su mesa.Bruno Rafael imparte las clases de arte en la Escuela Estatal Balbina Viana Arrais en Brejo Santo, Brasil , desde hace dos meses no recibía su sueldo, a pesar de no tener recursos económicos y vivir en condiciones de pobreza no renunció a su deber de enseñar, cada día asistía con su mejor disposición porque para él su recompensa era la satisfacción de ver el aprendizaje de sus alumnos.Cuando sus alumnos se enteraron de la precaria situación en la que vivía decidieron ayudarlo, se organizaron e hicieron una rifa para reunir el dinero y lo lograron.Bruno llegó al salón de clases y encontró sobre la mesa el regalo que le habían preparado sus alumnos, al conocer de qué se trataba no pudo contener el llanto.Con ese gesto, sus alumnos querían demostrarle cuánto cariño y admiración sentían por él y le dieron un gran abrazo grupal. Uno de ellos grabó la escena con su dispositivo móvil y el video se hizo viral conmoviendo a miles de personas.