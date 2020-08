Nation lanzó la preventa exclusiva del Nuevo 208

Grupo Nation se anticipó a la presentación oficial del nuevo 208, prevista para el próximo 25 de agosto, con una preventa exclusiva para todos los amantes de la marca en Santa Fe, Paraná, Rafaela y la región. Desde los primeros días del mes ya se puede obtener información sobre precios, financiación y detalles del auto del año.

El nuevo 208 desembarca en nuestro país con producción nacional y fabricado completamente en El Palomar, coronando un ambicioso proyecto de transformación industrial para Argentina.

El flamante modelo llega al mercado del país dispuesto a convertirse en una referencia indiscutible dentro del segmento, no sólo por su diseño innovador, sino por contar con equipamientos de confort y seguridad que potencian la experiencia de conducción.

IMAGEN 02.jpg

Este impresionante vehículo fue premiado “Auto del año 2020” en Europa, introduciendo a la firma Peugeot dentro del Top 3 de las marcas más premiadas en la historia de este prestigioso premio.

El PEUGEOT 208 retoma las líneas del mítico PEUGEOT 205 pero con una estética contemporánea y con el ADN de la Marca. Se lo puede observar con una silueta de carácter fuerte consolidándolo con diseño minimalista, expresivo y deseable.

Más largo, más ancho y más bajo que su antecesor PEUGEOT 208 (presentado en Argentina en el año 2013), el vehículo fabricado en la provincia de Buenos Aires está disponible en este proceso de preventa con precios que varían dependiendo de las prestaciones de cada modelo.

Por otro lado, suma una nueva evolución del Peugeot i-Cockpit para mejorar la experiencia de manejo, con un cuadro de instrumentos elevado 3D y una gama de funciones de ayuda a la conducción, propias de segmentos superiores.

IMAGEN 04.jpg

Este nuevo sistema de conducción, en tanto, aporta tecnología al auto. Los avances se aplicaran a la seguridad a través de alertas de riesgo de colisión, freno automático de emergencia, lector de carteles de velocidad, alerta de descanso y Vision Park 180º, entre otras cosas.

Posee además techo panorámico, tablero con efecto 3D, faros full led y pantalla táctil ALL IN ONE.

El nuevo 208 estará disponible en 7 versiones dentro de las nuevas denominaciones LIKE, ACTIVE, ALLURE y FELINE.

WhatsApp Image 2020-08-06 at 17.00.03.jpeg

En línea con los PEUGEOT 3008 y 5008, la parte trasera del Nuevo PEUGEOT 208 se caracteriza por una banda negra que recorre todo el portón del baúl, uniendo los dos faros traseros, que muestran tres garras, iluminadas tanto de día como de noche. El diseño es preciso y las formas son tensas.

A sólo meses de su lanzamiento a nivel mundial, el diseño Nuevo PEUGEOT ya ha cosechado premios internacionales como “Car Design Award 2019”, "Red Dot 2020" hasta el "Gran Premio al Interior más Bello del Año" en el 35º Festival Internacional del Automóvil celebrado en París.

Para conocer el auto, detalles de precio y financiación el Grupo Nation invitó navegar www.nation.com.ar y en Facebook @nationpeugeot Instagram o al teléfono 0342 4504040.