Padrón electoral, ARA San Juan y Maldonado lo más buscado en Google en 2017

Las elecciones legislativas, la búsqueda del submarino ARA San Juan y el caso Santiago Maldonado encabezan la. No faltan tampoco las novedades del año como el juguete que hizo furor durante la primera mitad del año, el spinner, o el hit musical Despacito. Y de cara a 2018, el Mundial de Rusia ya comenzó a crecer impulsado por búsquedas del fixture y los partidos clasificatorios.Como en todo año de elecciones, consultas relacionadas con la votación tienen un lugar importante entre las preguntas más frecuentes: "¿Qué pasa si no voto?", "¿Qué son las PASO?", "¿Qué se vota el 22 de octubre?" y "¿Cómo saber dónde voto?" fueron algunas de las más consultadas por los Argentinos y pueden encontrarse a través de las distintas categorías. Las PASO, por su parte, lideran el "podio" de los Acontecimientos del año.En materia de eventos deportivos, el Mundial de Fútbol Rusia 2018 y el fixture recientemente sorteado se posicionan también dentro del top 10. Los partidos y amistosos de la etapa clasificatoria y la hazaña de Perú frente a Nueva Zelanda para alcanzar la clasificación tras 36 años sin Mundial también despertaron el interés de los Argentinos.Otros términos que sin duda marcaron tendencia este año y se encuentran entre los de mayor crecimiento fueron el spinner, el juguete antiestrés que logró convertirse en el favorito del año entre los niños y no tan niños; 13 Reasons Why, la serie que aborda las problemáticas del bullying y el suicidio en la comunidad adolescente, y Despacito, la canción de Luis Fonsi que rompió todos los récords y se coronó la más escuchada en YouTube de la historia."El año en búsquedas" es una recopilación de los acontecimientos, personajes y temas que marcaron el espíritu del año a través de la mirada colectiva de los usuarios de Internet. El informe ofrece una perspectiva única de los principales eventos del año con base en las búsquedas de mayor crecimiento realizadas en el país en diferentes categorías.En el sitio www.google.com.ar/2017 pueden encontrar cuáles fueron los términos de mayor crecimiento en búsquedas en todo el mundo.