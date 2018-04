Perro labrador nació con deformidad facial, pero es totalmente adorable

Si en el mundo existieran más personas como Jamie Hulit, las cosas serían distintas. Y es que esta mujer adora a los animales y odia las injusticias que a diario se cometen en contra de ellos, no soporta que alguien los lastime o que sean abandonados como si estos no sintieran. Es debido a ello que trabaja y fomenta diversos rescates en Texas, así les brinda una segunda oportunidad a estos animalitos, pero lo complicado es que suele enamorarse de todos los rescatados y definitivamente no es posible tenerlos a todos con ella, aunque a veces suele hacer excepciones.





Así como lo hizo con Beaux Tox, un cachorro que nació con una deformidad fácil y que desde el primer instante en que Jamie lo miró, quedó enamorada de él.





Este cachorro nació en un criadero pero debido a su deformidad no pudo ser vendido pues todos los que lo miraban decían que era muy ¨feo¨, así que optaron por regalarlo. Por un largo tiempo pasó de dueño en dueño hasta que finalmente llegó a Texas, de principio su nombre era Lucky.





Aunque Lucky tenía un hogar, no era feliz pues había tantos gatos en dicha casa que solo ellos podían estar dentro mientras que él había sido abandonado en el patio trasero, no le dedicaban tiempo y tampoco recibía todos los cuidados necesarios, por lo general solía estar amarrado a un árbol y no tenía una camita donde descansar.





Como la dueña de Lucky cambiaría de hogar, no quiso llevárselo con él, a partir de ese momento la suerte del perrito cambió totalmente. De primera fue llevado a un refugio local y comenzaron rápidamente a buscarle hogar, sus fotos estuvieron por semanas en redes sociales, apenas llegaron a los ojos de Jamie se enamoró totalmente de él y decidió buscarlo.





Pero la adopción de Lucky no sería nada fácil y es que no se encontraba bien de salud pues estaba desnutrido, infestado de pulgas y además, presentaba un parásito conocido como ¨gusano del corazón¨ que en algunos casos puede llegar a causarle la muerte al animal. Sin embargo, Jamie insistió en adoptarlo y tras un par de semanas lo consiguió.





Jamie decidió llamarlo Beaux Tox, solamente tenía 5 años cuando lo adoptó y pesaba 19 kilos cuando su peso debería ser entre 29 y 36 kilos.





La recuperación de Beaux fue larga y estuvo a punto de no lograrlo debido al parásito en su cuerpo, incluso estuvo una semana con un tanque de oxígeno pero tras gastar más de 8 mil dólares, finalmente Jamie consiguió que el cachorro se recuperara y ahora lo tiene viviendo como todo un rey.





El labrador acaba de recibir la vacuna de la serpiente de cascabel, además de recibir un entrenamiento pues no sabía comportarse como un perro de interior. Jamie y su familia tienen un rancho y aunque él es libre de moverse, este sólo anda alrededor de la cubierta, le encanta saltar a la piscina y nadar.





Por fortuna este perrito tuvo una segunda oportunidad y su vida ha cambiado por completo, además de tener una familia humana también tiene dos amigos de 4 patas y todos lo adoran.





"Su rostro es una deformidad, este cambia tan a menudo que todos los días se ve diferente pero lo mejor es que ahora luce feliz", escribió Jamie en una publicación. Además, comentó que su decisión de ponerle Beaux Tox hace alusión a que necesita Botox.