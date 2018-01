Polémica por usar las palabras de Cacho Castaña para invitar a una fiesta

Cacho Castaña encendió la mecha e inevitablemente estalló la bomba. "Si la violación es inevitable, relájate y goza", dijo el cantante en "Involucrados", el programa que se emite por América, y le llovieron las críticas, no solo eso, también fue denunciado por acusado de acoso sexual.

Embed Desafortunada frase de #CachoCastaña: "Si la violación es inevitable, relájate y goza" ► https://t.co/n7rq4dGd9z pic.twitter.com/2BxNVJmaLz — Uno Santa Fe (@unosantafe) January 8, 2018



El revuelo que generó la declaración del artista llegó hasta el último rincón de los medios y encendió las redes sociales. Como es habitual cuando pasa esto, están los oportunistas que usan la polémica para llevar agua para su molino. En este caso con una insensibilidad que asombra y espanta.

Embed Si ir a nox es inevitable, relájate y baila pic.twitter.com/2HpbSqf5wF — NOX MULTIESPACIOS (@noxoriginal) 9 de enero de 2018





El boliche Nox Multiespacio de Casilda lanzó una promoción en las redes sociales inspirada en los dichos del autor de "Café la humedad" y estalló el escándalo. "Si ir a Nox es inevitable, relájate y baila", posteó en las redes sociales e las reacciones airadas de sus seguidores no se hicieron esperar.

Según informa La Capital, hubo críticas implacables a la disco por haber usado una frase tan dura para invitar a una fiesta, no obstante, la publicación no fue levantada ni se ensayó una disculpa. No es el primer incidente mediático que protagoniza N0x, el año pasado un joven denunció haber recibido una feroz golpiza por los patovicas del lugar.