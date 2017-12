¿Por qué un usuario de Netflix ha visto una película 357 veces en un año?

Ha sido uno de los usuarios más buscados por Netflix tras ver, nada más y nada menos, que 357 veces la película de Dreamworks «Bee Movie» en menos de un año. Sí, casi una vez al día. La dueña de esta cuenta es llama Gemma Chalmers, una madre joven de Reino Unido que asegura que la culpa no es suya, es de su bebé de 10 meses. «Lo calculé, y en total creo que la hemos visto más de 357 veces», asegura. Gemma confiesa que «Bee Movie» es la única forma de hacer que su hijo deje de llorar, según ha contado al periódico británico «The Sun», aunque se la sepa de memoria. «Nos sabemos cada una de las palabras de la película».



Desde que Netflix descubrió este peculiar comportamiento, decidió dar con esta usuaria. «Mis amigos ya me señalaban diciendo 'tiene que ser ella». La primera vez que el pequeño vio la película fue con apenas 7 semanas, cuando la madre de Chalmers se al puso. Desde el primer momento, el pequeño se quedó maravillado por sus colores y por las voces de los personajes.



Son muchos los usuarios que desconfiaban de las cifras que daba Netflix, pero, claro, no conocían a Jaxton. Y es que la cuenta de Twitter de Netflix en UK ha tenido que contestar a más de un usuario que no creían que alguien fuese capaz de ver la misma película más de 300 veces en un año. Pero claro, no conocían a Jaxton.



Las cifras de los usuarios de Netflix son ser privadas, pero sus responsables analizan hasta el último dato. Eso sí, aseguran que «la privacidad de la visualización de nuestros miembros es muy importante para nosotros. Esta información representa las tendencias generales de visualización, no la información de visualización personal de individuos específicos identificados».