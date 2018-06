Se extiende la costumbre de besar a los hijos en la boca: los pediatras lo desaconsejan

Las fotos de María Eugenia " China " Suárez y su pareja, Benjamín Vicuña besando en la boca a su hija Rufina generó una serie de comentarios a favor y en contra en las redes sociales.





Sin embargo, la costumbre se extiende como un gesto puro de amor para algunos y un acto innecesario e incluso extraño para otros, según figura en la nota de Perfil firmada por la periodista Florencia Ballarino.





Lo cierto es que dar besos en la boca a los hijos es se está extendiendo en Argentina , principalmente entre las parejas más jóvenes. Y si antes estaba restringido a la esfera privada, hoy se expone a través de las redes sociales.





Esta semana, las fotos de Eugenia "la China" Suárez y su pareja, Benjamín Vicuña, besando en la boca a Rufina, hija de la actriz con Nicolás Cabré, reabrieron el debate: ¿es o no recomendable dar un "piquito" a los chicos?





"Desde el punto de vista pediátrico se desaconseja, ya que a través de un beso se contagian muchas enfermedades: desde un resfrío hasta otras más graves, como mononucleosis, hepatitis B o herpes", explicó Alejandra Olivieri, secretaria del Comité de Familia y Salud Mental de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP). "Es lo mismo con el chupete de los chicos. Los padres lo mojan en saliva para limpiarlo, cuando se debe lavar con agua", sostuvo la pediatra del Hospital Garrahan.





Confusión

Para la psicóloga y psicoanalista Mónica Troller, hay que tener en cuenta que generalmente no es el niño el que pide un beso en la boca sino el adulto el que comienza con ese hábito. "Lo que a mí me surge como pregunta es por qué los padres necesitan dar un beso en la boca a los chicos cuando existen otras formas de demostrar afecto. Otra pregunta es qué lugar ocupa el cuerpo del niño, por qué el adulto en general se siente autorizado a tocarlo, a abrazarlo, a darle un beso. Muchas veces no se ponen a pensar si están invadiendo la intimidad de ese niño o hasta dónde están forzando situaciones", detalló la especialista, quien también forma parte del Comité de Familia y Salud Mental de la SAP.





Besar en la boca puede llegar a confundir a los chicos, que están creando sus propias categorías de significados culturales. ¿Cómo explicarles, entonces, que besar en la boca a mamá o a papá está bien, pero besar a un desconocido está mal? "Desde el discurso educativo de las instituciones, en las charlas cotidianas se está tratando de instaurar en los chicos desde muy pequeños esto de tomar conciencia de su propio cuerpo, del cuidado, de que un adulto no tiene que tocarlo, que él puede decir que no ante alguien que quiera darle un beso o abrazarlo. Me parece que esto de darle un beso en la boca y aclarar que 'sí en mamá y papá y no en los demás' es confuso", sostuvo Troller.





Fuente: Perfil