SelfieForDemente: la consigna para levantar la autoestima que se convirtió en tendencia

"Holaa, como vemos que en el fandom hay gente que no se siente muy conforme consigo mismo, y no se ven como realmente son, hicimos este ht (hashtag). Consiste en que cada uno del fandom suba una foto de sí mismo y que los demás resaltemos las cosas buenas de tal persona y ayudar", reza la convocatoria en redes sociales que estaba pautada para comenzar a las 16.30 de este domingo.

"Acuérdense que las fotos tienen que ser con el hashtag #SelfieForDemente. Esperamos que les guste y se copen", agregaba la arenga a participar.

En tiempos donde la regla general parece ser la agresión en redes sociales, y el ciberbullying es noticia casi a diario, la invitación a resaltar las características positivas de los demás independientemente de los estándares de belleza que imperan en la sociedad, ésta consigna, para sorpresa de muchos, se convirtió rápidamente en uno de los diez temas más comentados del domingo. Sin dudas, una brisa de aire fresco con mensajes como los siguientes:

"A veces aceptarse es dificil, pero no hay nada más lindo que amarse y amar a los otros"

"Vuelvo a flashear autoestima"

"Quería subir esta foto , se ven más mis pecas , mis cejas mal depiladas , mis marcas de granos , mis imperfecciones #SelfieForDemente"

"#SelfieForDemente no sos tu peso, no sos tu altura, no sos tus notas, no sos tu ropa sos tu forma de tratar a los demás, y sos hermoso/a"

"Amense tal y como son que no les importe lo que digan los demás vivan y disfruten"