Aborto: Bonfatti dijo que desearía que Contigiani "votara a favor, pensando en las mujeres"

La polémica en torno a la postura del diputado nacional por Santa Fe, Luis Contigiani, continúa. Quien habló esta vez fue el propio presidente del Partido Socialista, Antonio Bonfatti.





El exgobernador provincial aclaró que Contigiani, si bien forma parte del "Frente Progresista", no se encuentra afiliado al socialismo, partido que aclaró "tiene una posición en particular de muchísimos años". En ese sentido, Bonfatti explicó que el Frente, del cual forma parte Contigiani, está integrado por ocho partidos políticos.









Si bien afirmó que respeta "su posición de conciencia", confesó que "desearíamos que votara a favor, pensando en las mujeres". El actual presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe destacó: "Tratamos de reflexionar, pensar y de abordar este tema como un tema de salud pública, de pensar en la mujer y en su derecho".





"En este tema en particular, él tiene una posición tomada desde siempre. No era un precondicionamiento para su candidatura. Por lo tanto respetamos su posición", dijo en rueda de prensa Bonfatti









En tanto, destacó que el Frente Progresista comparte con Contigiani todas las posiciones que ha tenido en la Cámara de Diputados, en las cuales "ha reflejado lo que es el Frente Progresista en Santa Fe".





Si bien sostuvo que no le podría dar un consejo sobre cómo votar, Bonfatti reconoció que desde el partido se le pidió –en caso de no votar a favor– abtenerse o no participar del debate.