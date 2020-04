El aislamiento social obligatorio en el marco de la cuarentena por el Covid-19, puso de relieve una cruda realidad existente en la ciudad, que se potencia con la llegada de los primeros fríos. Se trata de la gran cantidad de personas que hoy están en situación de calle en la capital provincial.

La ONG Actitud Solidaria lleva trabajando en Santa Fe en este aspecto casi 10 años ininterrumpidos, siempre saliendo adelante y subsistiendo en su objetivo gracias a la ayuda de la gente, de los colaboradores o socios de la organización, que donan lo que tienen al alcance de la mano, desde 100 pesos, pasando por un abrigo o algún alimento, hasta brindar tiempo y recursos para los recorridos diarios por las calles.

En diálogo con #UNOEnLaRadio, programa radial de UNO Santa Fe que se emite de lunes a viernes de 16 a 17.30 por Sol 91.5, Martín Mónaco, referente de la ONG, analizó la difícil situación de seguir ayudando a la gente en situación de calle, sin ayuda oficial de ningún tipo y con donaciones que cayeron producto de la pandemia.

"La situación es crítica, estamos ampliamente necesitados de la colaboración de la sociedad para poder llevarle a la gente en situación de calle un plato de comida, elementos de higiene o un abrigo", sostuvo Mónaco y continuó: "La gran mayoría de los colaboradores o socios de la ONG son jubilados que donan en promedio 100 pesos. Hoy en día, en el contexto de pandemia y aislamiento social obligatorio, muchos de ellos dejaron de brindar sus donaciones por pertenecer al factor de riesgo. Los aportes disminuyeron notoriamente, a sabiendas que ya no se llegaba a cubrir todos los gastos, y hoy vemos resentida seriamente toda la ayuda que recibíamos".

En la actualidad, los recorridos que lleva adelante la ONG se realizan de acuerdo al tiempo que dispongan los voluntario. "Hoy estamos saliendo 3 veces por semana mientras dure la cuarentena, hasta volver a los 5 días semanales, de lunes a viernes, salvo en épocas de fríos que salimos también los sábados. Hoy cubrimos el recorrido con una vianda fresca para el día y otros alimento no perecederos para cubrir la siguiente jornada. Entre fideos, verduras, frutas y algún postre, estamos cocinando 15 kilos de comida para 55 raciones", subrayó el referente de Actitud Solidaria.

"Las salidas son las menos posibles, con uno o dos voluntarios, con todas las medidas de profilaxis posibles en pos de reducir al mínimo el riesgo de contagio. En la actualidad tenemos 86 personas censadas en situación de calle, pero en estos días estamos encontrando sólo a 49 en los lugares donde suelen estar, porque muchas veces desde el Estado no los dejan pernoctar, y más en tiempos de cuarentena", manifestó Mónaco y agregó: "El voluntario es el que brinda el combustible y el tiempo para realizar los recorridos, y muchas veces no podemos salirnos de la ruta actual en busca de las personas que no localizamos por una cuestión de recursos. Aunque queramos, no podemos".

"Hoy más que nunca, buscamos que la gente en situación de calle nos vea como una familia y no sólo como dadores de alimento. Buscamos tener una afinidad, llamarlos por su nombre e involucrarnos en su dura realidad. Hay que terminar con el mito que la gente en situación de calle no quiere ser trasladada a refugios sociales. Nación dictó la cuarentena y el gobierno, tanto provincial como municipal, tiene que tomar las medidas y brindar las garantías para que esa gente no esté en la calle y tenga un techo", finalizó el referente de la ONG Actitud Solidaria, Martín Mónaco.

Para las personas que deseen comunicarse con la organización solidaria, se pueden comunicar a los teléfonos 342-155218263 / 154382479 o a través de las redes sociales buscando Actitud Solidaria.

Atención de personas en situación de calle por parte de la municipalidad

Desde el inicio del aislamiento social, la municipalidad de Santa Fe articula acciones con distintas organizaciones sociales que trabajan con esa población para proveerle elementos de higiene y alimentos.

Según el parte diario del municipio, "ya están identificadas todas las personas en situación de calle, se les está haciendo un seguimiento y se les brinda asistencia. En la actualidad, 27 de ellas están alojadas en alguno de los cuatro dispositivos previstos".