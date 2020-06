Agüero:"Estoy contento, porque pudo haber sido más grave"

Sergio Agüero volvió a aparecer en Twitch y en esta oportunidad reveló detalles de cómo fue la operación de la rotura del menisco externo de la rodilla izquierda que había sufrido el lunes. “Estoy contento, porque pudo haber sido más grave”, afirmó.

El Kun, que fue intervenido en Barcelona -todavía está allí-, destacó que “ahora queda la rehabilitación, hacer fuerza y caminar”. Además, agregó: “Me tengo que quedar unos días más acá. Fue todo muy rápido. El martes viajé, el miércoles a la mañana me vio el médico y a la hora estaba en el quirófano”.

El delantero contó su historia con el humor que lo caracteriza. “Vino un chabón a buscarme con la camilla y yo dije ´la p… que lo parió´. Me agarró desprevenido. No estaba preparado. Me dijeron que me iban a dar un relajante, pero era anestesia. Se me fueron los ojos para todos lados”, bromeó.

Con respecto a la intervención, Agüero deslizó que “a partir de ahí ya no había forma de enterarse de nada”. En tanto, añadió: “Alta droga me dieron. Encima vino una enfermera para hacerme unas preguntas y no tenía forma de responderle. Vi toda la operación, pero no me acuerdo de nada. Miraba la compu”.