Ahora el municipio denuncia conexiones irregulares a la luz en dependencias provinciales

Continúa el fuego cruzado entre la Empresa Provincial de la Energía y la Municipalidad de Santa Fe. Ahora, es el gobierno local quien denunció que en dependencias provinciales estarían "colgados" del servicio eléctrico.

El intendente Corral confirmó que los planteos ya fueron elevados a la EPE y a la Secretaría de Energía de la Provincia. En ese sentido, apuntó: "Ojalá que el mismo ahínco que puso la EPE en ver las dependencias municipales, lo ponga también en el resto de las situaciones que hay en la ciudad. Particularmente esta, que tiene que ver con el propio gobierno provincial".

Dichas irregularidades, que habrían llegado al municipio a través de los vecinos, se dan a conocer un día después de que la EPE formalizó la denuncia contra la Municipalidad por tres conexiones anómalas en la Estación Belgrano, la que sumó a la realizada en el sector de Maestranza.

"Le estamos enviando a la empresa (EPE) y la Secretaría de Energía varias denuncias que nos llegaron de vecinos en dependencias provinciales", comentó. Se trata de cuatro espacios: sectores de la Unidad Regional I de policía, el deposito policial de vehículos ubicado en barrio La Tablada y los destacamentos de barrio Acería y Playa Norte.

"Hay una dependencia que está colgada de la luz, hay equipos de aire acondicionados directamente tomados de la red. Nosotros a modo de colaboración vamos a hacer la denuncia. Esperamos que la empresa también haga las denuncias penales, como lo hizo con la Municipalidad de Santa Fe", insistió Corral.

"La EPE ha transformado esto en una especie de hostigamiento al municipio de Santa Fe", dijo Corral al recordar la denuncia planteada por la empresa de energía en el área de Maestranza. Por otro lado, recomendó a los vecinos que "miren su medidor" y les aconsejó: "Hemos encontrado muchas situaciones en las cuales aparentemente la empresa estima y no es el cálculo exacto. Vale la pena que el vecino mire su medidor y cuánto figura en su factura. Hay algunas irregularidades en ese sentido"

En tanto, reconoció que hubo irregularidades en dependencias municipales y que por tal motivo se han iniciado los sumarios administrativos correspondientes para dar con los responsables. "Esto tiene que ver con prácticas de muchas décadas que los argentinos tenemos que ir cambiando. Somos los principales interesados y van a contar con nuestra colaboración".

Génesis de la polémica

El cruce de acusaciones comenzó en abril de este año cuando el municipio tomó la decisión de hacerse cargo del costo del alumbrado público. "Si la empresa no tiene voluntad de dialogar y el gobernador no llama a una mesa de discusión, vamos a terminar con esta controversia en la Justicia", afirmó Corral en declaraciones a la emisora LT 10.





El intendente insistió en que existe predisposición al pago del servicio, aunque aclaró: "Queremos pagar, pero queremos pagar lo que corresponde, no más. El 25 de abril se rescindió el contrato y sin embargo nos quieren cobrar todo el mes de abril. Eso es evidentemente desproporcionado y nosotros no podemos pagarlo. No son fondos privados, son fondos públicos y vamos a cuidarlos y apelaremos a todas las herramientas jurídicas"





El mandatario dijo que es necesario "transparentar la empresa y eliminar privilegios" y cargó contra los directivos de la EPE. "No vamos a aflojar en estas convicciones que tenemos de que hay que terminar con las ineficiencias y con los privilegios. El tema aquí no son los cables de la maestranza. Son los salarios de los directores de la EPE; que nos expliquen por qué Cammesa nos vende a 1,10 el kilovatio y se paga en tu casa 3,63. Por qué en el alumbrado público nos quieren cobrar el doble".