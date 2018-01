Alan Ruiz: "Vuelvo al lugar donde fui feliz"

Todo se dio muy rápido, ya que se terminó de cerrar en el límite del libro de pases y por eso hay mucha satisfacción en todas las partes, no solo la del jugador sino también en los dirigentes, el cuerpo técnico y en gran parte de los hinchas.





"Ya habíamos tenido contactos con (Horacio) Darrás y (José) Vignatti. Todos pusimos de nuestra parte para que esto sea posible, por eso fue importante la voluntad. Se dio lo que quería y por eso estoy contento", contó el jugador en diálogo con Radio Sol 91.5, instantes después de haber rubricado su vínculo y respecto a algarabía por haber cumplido su deseo.





Seguidamente dio detalles de la negociación: "Desde el primer momento tuve confianza en que se podía dar. La única complicación que podía haber era que Sporting no quisiera que me vaya; pero todas las parte pusimos algo y por eso vuelvo al lugar a donde fui feliz dentro de la cancha".





"Fui muy feliz ahí. Me trataron muy bien y por eso siempre pensé en volver. Por eso quiero ponerme ya a las ordenes del técnico y de trabajar con mis compañeros", agregó el jugador, quien en todo momento recalcó su felicidad de poder formar parte del Sabalero para la Superliga.





No fue una tarea fácil, porque en el medio se metieron muchos otros interesados, pero Ruiz siempre tuvo en claro lo que quería: "Hoy priorizamos la felicidad por sobre lo económico. Llegaron muchas ofertas, pero ninguna me interesó. Nada me volvió loco, porque solo quería volver a Colón. Estoy muy feliz, porque esto es muy importante para mí".





También admitió que tuvo una charla fundamental con Eduardo Domínguez: "La verdad que su llamando fue importante y me dio tranquilidad. Eso fue lo que me llevó a querer venir. Solo pienso en pelear cosas importantes. Hay que demostrar todo lo que tenemos y a eso apostaremos".





Respecto al momento caótico en el que le tocó irse en su ciclo anterior afirmó: "Lo que pasó, pasó. Pienso en el presente. Para que esto se dé fue importante hablarlo con toda la familia y, como quieren mi felicidad, todo se dio así. Entonces no lo dudé nunca. Ojála sea un año importante para Colón. Ponerse esta camiseta es muy importante y por eso lo haré con la mayor responsabilidad".





Luego contó cómo serán los pasos a seguir: "Estuvimos hablando y la idea es que mañana (por este viernes) nos reunamos con los jugadores, para estar con ellos y conocerlos. Desde el lunes ya estaré entrenando. Tengo muchas ganas de estar y poder dar una mano como sea. Quiero que sea ya lunes", concluyó.