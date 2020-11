Alejandro Alloatti: "Lo de Libertad fue lo más seductor"

Respecto a la modalidad de trabajo desde el inicio de la pretemporada, Alloatti puntualizó que “es difícil, es todo nuevo y no sabemos como vamos a reaccionar al estar 40 días aislados en otro lugar, jugar muchos partidos consecutivos después de 8 meses sin competir, sin dudas tenemos la mejor onda y energías para que salga bien, disfrutarlos al máximo, somos un grupo chico para la cantidad de jugadores y jugadoras que hay en el país, todos esperando volver, somos unos privilegiados de volver hacerlo, con la mayor responsabilidad para que se pueda abrir el resto”.

Y más adelante, agregó: “Estamos con mucha precaución a la que nos venimos acostumbrando, a eso hay que llevarlo al día a día en el club, las prácticas, no compartir más el agua, las toallas, el vestuario. Nos fuimos acostumbrando a muchos protocolos, y lo tendremos en el hotel, las comidas, traslados. Un montón de cosas y es parte del día a día, donde hay que ser responsables y estar a la altura de lo que se va a organizar”.

Alloatti-1024x768.jpg Alejandro Alloatti será uno de los más experimentados en el plantel de Libertad.

Cuando habló del nivel que puede tener la competencia expresó que “siempre sabiendo que todo será nuevo después de mucho tiempo y que llegamos sin amistosos, lo que vengo viendo en este mes y por los partidos que vi, el nivel va a ser bueno, tenemos todas las condiciones dadas para ver un buen torneo, para mí no fue distinto al resto de los recesos, con los años que tengo, no me costó tanto recuperarme con el aro y por lo que vi con mis compañeros tampoco. Estoy convencido que Libertad va a hacer un buen torneo”.

Hace muy poco, el experimentado jugador participó de un ciclo virtual junto a personalidades deportivas de otras disciplinas. Una rica experiencia que resumió al acotar que “estuvo muy bueno lo del Enard con el COI, vienen trabajando hace muchos años con atletas de todo el mundo. Se llama Plan Futuro, es con jugadores casi retirados o que tienen otra mirada más allá del deportes. Los contenidos fueron buenísimos, cosas interesantes y puntualres, compartí un montón de tiempo con atletas de otros deportes y estuvo muy bueno”.

En la parte final, Alloatti enfatizó que “por ahora y de momento me enfoco en el día a día y lo importante, cuando llegue el retiro uno debe pensar si está a la altura para ofrecer cosas, si están las ganas, el físico acompaña. Es un combo de todo que no lo tengo ahora clarificado. Estuvimos conversando varios años con Unión, tengo muy buena relación y siempre charlamos pero nunca se dio la posibilidad de jugar allí”.