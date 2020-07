Altamirano: "No hay que sentir celos por lo que hizo Leo"

Ricardo Altamirano fue el lateral derecho y una de las figuras que tuvo Unión en el Ascenso logrado en 1989 ganándole la final a Colón. De hecho, en el partido de ida, convirtió el segundo tanto desde los 12 pasos, para decretar el 2-0 y de esta manera comenzar a encaminar la llave. Incluso antes de esas finales, el defensor ya había sido vendido a Independiente en donde luego saldría campeón.

En diálogo con Unión en tu Dial por Radio Sol 91.5, el Negro recordó aquella final, pero a su vez se despegó de algunos de sus compañeros, como por ejemplo Pepe Castro y Gustavo Echaniz quienes se mostraron molestos por la trascendencia que se le dio al gol de Leonardo Madelón en el partido revancha.

"Son celos, siempre trasciende alguien en la gente, es como si yo en Independiente me enojara con Bochini o en River con Enzo (Francescoli) siempre trasciende uno. No hay que creerse más importante y después de tantos años decir cosas que no corresponden", aseguró.

Para luego agregar "Igualmente no le doy demasiada importancia, seguramente debe querer venir a trabajar (por Pepe Castro) pero no es la manera de presentar un proyecto para venir a trabajar en el club. En esa final trascendió Leo, pero no hay que sentir envidia o celos por eso. Madelón se ganó la idolatría y está bien, es natural, yo no tengo ningún tipo de inconveniente con eso, son las leyes del juego".

image.png Ricardo Altamirano logró el Ascenso del 89 marcando un gol en la primera final.

A la hora de recordar el penal que marcó en la primera final recordó: "Ese penal no me tocaba patearlo a mí, pero nadie quería agarrar la pelota. Imaginate si lo hubiera errado (risas), en ese momento estaba de frente a la tribuna de Colón que estaba muda. Me di cuenta que hice el gol cuando gritaron los hinchas de Unión. Cuando agarré la pelota ya sabía que le iba a pegar fuerte, abajo y a la derecha del arquero".

Consultado por lo que fue la clave de ese equipo para lograr el Ascenso expresó: "El trabajo y los jugadores que nos quedamos a pelearla después del descenso. Y llegaron incorporaciones justas en las posiciones que necesitábamos. Y después el trabajo de Humberto (Zuccarelli) junto con Carlos Trullet el equipo fue creciendo para llegar a esa final impensada, de la que todavía estamos hablando después de tantos años".