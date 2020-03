Antoniazzi: "La gente está cumpliendo la cuarentena"

El coronavirus ha provocado que muchas competencias deportivas deban suspenderse. Eso se dio en muchos países europeos, pero particularmente en España la Federación Española de Hockey ha cancelado sus principales ligas. Una de las mejores jugadoras de hockey de Santa Fe es sin dudas Stefi Antoniazzi, quien actualmente milita en la Unión Deportiva Taburiente, ubicado en Palmas de Gran Canaria, pero es formada y surgida del Club Náutico El Quillá, quien se refirió a cómo se vive la cuarentena en dicho país.

"Por este tema del coronavirus nos han suspendido la liga temporalmente, en principio por el lapso de un mes y medio. Según como progrese este tema, se seguirá el torneo ó bien se cancelará definitivamente" le dijo Stefanía Antoniazzi a UNO Santa Fe desde España.

La talentosa jugadora santafesina, que tiene 20 años de edad, sostuvo que "Estamos en cuarentena total hace una semana, solamente podemos salir a la calle para ir al supermercado. El tema en España está muy complicado, particularmente en Madrid y en Barcelona, en el cual eran los lugares donde más viajamos para jugar".

"En Gran Canaria donde yo me encuentro sólo hay 35 casos, con lo cual estamos a tiempo de que no pase a mayores. El gobierno tomó las medidas necesarias y la gente está cumpliendo. Con lo cual estamos a la espera de mejorar la situación, y al aguardo de la información que pase la Federación Española de Hockey", expresó la integrante de los seleccionados de la Asociación Santafesina de Hockey.

image.png Con la camiseta de El Quillá, institución que la formó en el hockey.

Destacó que "Por ahora no hay miras que se retome la liga pero estamos esperando a ver que pasa. En lo particular aproveché la cuarentena para retomar mis estudios, por suerte me traje mis apuntes de Argentina. En lo deportivo, el club nos dirige tres entrenamientos semanales por medio de una aplicación de video que se llama zoom".

"Es un entrenamiento divertido, ya que hacemos cuarenta minutos de ejercicio, todo el plantel completo on line, cada uno en su departamento pero unidas por el video. En mi caso entreno en el departamento para aprovechar el tiempo con elemento que encuentro en la casa con los elementos que encuentro" comentó la goleadora del U.D. Taburiente de la Real Federación Española de Hockey.

Más apreciaciones de una goleadora

"Con mi equipo el UDT veníamos teniendo un buen desempeño, en el último partido logramos una victoria muy importante ya que nos dejaba con chances de ingresar a los play off, que era el objetivo que nos pusimos para esta temporada. Estabamos entrenando muy motivadas para el próximo partido que era contra el que estaba arriba nuestro en las posiciones" expresó Stefi Antoniazzi de 20 años de edad.

image.png Antoniazzi, la goleadora santafesina milita actualmente en el Taburiente de España.

Señaló que "Pero cuando se complicó el tema del coronavirus se nos comunicó que ese partido se suspendía, el siguiente también, y bueno se terminó suspendiendo. En lo personal estaba muy bien, estaba mejorando, tomando más confianza, porque estaba logrando comprender el sistema de juego, y ahora espero el momento que se vuelva a la competencia para terminar la temporada de la mejor manera".

"Igualmente, todo depende de nosotros, que cumplamos con la cuarentena, que nos portemos bien, y que la situación mejore para poder volver a jugar al hockey que es en definitiva para lo que yo vine" cerró la calificada jugadora de hockey santafesina, formada en El Quillá, actualmente militando en España.