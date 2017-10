Araceli González apostó a un cambio radical, dejó de fumar y subió 10 kilos

"Dejé de fumar hace casi cuatro años. Lo que no sabía es que podía engordar tanto", comentó la actriz de "Los puentes de Madison", y seguido confesó: "Subí diez kilos. Fue bastante heavy porque me desconocía. Como estaba todos los días en televisión con "Los ricos no piden permiso" me sirvió para poner la atención en otras zonas mías. Me dije 'bueno, si me veo tan gorda en cámara, tengo que sacar lo mejor de mí a la hora de actuar para que no se fijen solo en mi cuerpo'".

"Fabián me hizo muy fácil ese momento porque me ama y me contuvo", reconoció luego.

Y añadió: "También hice un cambio en mi alimentación: dejé el gluten por completo, los lácteos, armé una huerta en casa. Con los años, si estuviste atento, te volvés lo más parecido a lo que soñaste de vos mismo".