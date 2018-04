Aranguren dijo que la suba de tarifas es para que haya menos pobres

Tras reunirse sorpresivamente ayer con el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, sostuvo que los aumentos en las tarifas de los servicios públicos "son para lograr que haya menos gente en la pobreza".





Aranguren formuló breves declaraciones a la prensa luego de participar de un encuentro de más de una hora y media con el presidente en el que se realizó "un seguimiento de gestión" del área de Energía.





Fuentes oficiales negaron que el encuentro hubiera sido convocado de urgencia por el presidente y que, por el contrario, la reunión se encontraba agendada "desde hace más de 15 días".





Consultado acerca del envío por parte de las empresas del vencimiento de los períodos de pago, sobre todo de electricidad, con altos montos y con la advertencia de que se efectuarán cortes en caso de no abonarse las boletas, Aranguren afirmó que "eso no es correcto".





"No hemos detectado este tipo de casos, y si los hubiera, me gustaría que me los trajeran para poder corregirlos", afirmó Aranguren.





Cerca del ministro le quitaron trascendencia al encuentro en el Salón Norte, que contó con la supervisión del Gustavo Lopetegui. En el entorno del vicejefe de Gabinete dijeron que no se habló de tarifas.





En una entrevista que concedió antenoche a un canal de noticias, Macri había señalado que la suba en las tarifaria se hizo de la forma "más gradual posible", y que sus niveles "se debatieron hace dos años" en las audiencias públicas que marcó la Corte, "donde se trazaron los aumentos que se iban a hacer".





Las subas tuvieron el objetivo de normalizar "algo fundamental para un país que es tener energía, porque íbamos rumbo al modelo venezolano que está parado sobre unas reservas gigantescas de petróleo y hoy ya ni siquiera tienen combustible porque las refinerías no funcionan", dijo Macri.





Por su parte, la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja convocó para el próximo miércoles a un plenario con el propósito de analizar un dictamen sobre tarifas que propone que los aumentos de servicios públicos se actualicen en base a la variación salarial, además de una rebaja del IVA del 21 al 10,5 por ciento.





En medio de la fuerte resistencia que está generando en la oposición el tarifazo, el diputado nacional José Cano (UCR) aseguró ayer que su partido no pidió la renuncia de Aranguren y negó que haya un clima de tensión que ponga en riesgo "la institucionalidad" dentro del frente Cambiemos.





"No hay ninguna tensión ni ninguna situación que haga peligrar la institucionalidad que tiene Cambiemos. No pedimos la renuncia de Aranguren; el que decide y nombra a los funcionarios es el presidente de la Nación", manifestó Cano.





"El radicalismo como parte de Cambiemos, y también la Coalición Cívica, plantea las disidencias y diferencias en el ámbito que lo tenemos que hacer. En ocasiones trascienden públicamente y otras veces no", añadió.