Assis: "Me chocó la salida de Madelón"

El uruguayo Sebastián Assis llegó en este 2020 para reforzar la zona media, sabiendo que existía la posibilidad de que Nelson Acevedo no continúe en Unión. El volante venía de jugar un muy buen torneo con la camiseta de Cerro Largo y la prensa lo eligió como el mejor mediocampista de recuperación. Incluso en su momento Nacional y Peñarol realizaron sondeos para contratarlo.

Sin embargo, el futbolista de 26 años no dudó ante la propuesta de Unión y firmó contrato por un año. La operación se realizó a préstamo y con una opción de compra y su debut con la camiseta rojiblanca se produjo en el empate como local frente a Central Córdoba 0-0 en el 15 de Abril. Apenas disputó tres partidos, dos de ellos como titular (Godoy Cruz y Arsenal).

Assis no se fue a Uruguay, por lo cual realiza la cuarentena en Santa Fe y en las últimas horas dialogó con Radio Sol 91.5, allí contó lo difícil que fue la adaptación al fútbol argentino, la manera en que lleva adelante la cuarentena, pero sobre todo manifestó su sorpresa por la renuncia de Leonardo Madelón.

LEER MÁS: Madelón: "No pude asimilar el desarme del equipo completo"

"Yo estoy solo por lo cual es mas difícil, no tengo a mi familia, es la primera vez que me voy de mi país y justo me toca enfrentar esta situación. De todas maneras por suerte está Javier Cabrera y su familia que me abrieron las puertas de su casa y en estos momentos estoy compartiendo un rato con él. Yo vivo en un departamento y se hace más difícil", comenzó describiendo.

Y siguió: "Nos cambió la rutina, nosotros estábamos toda la mañana en Casasol entrenando y compartiendo el tiempo con los compañeros, y haciendo lo que te gusta. Y después a la tarde podías salir a dar una vuelta. En cambio ahora tenés que estar encerrado, es cierto que estamos trabajando, pero todo en el mismo lugar, encerrado, ves lo mismo, no es lo mismo en una cancha que en un departamento. Si no estaría Javier sería algo insoportable, a veces me quedo a comer en su casa".

Respecto a su adaptación al fútbol argentino comentó: "En lo personal me costó un poco más de lo pensado, yo llegué el 12 de enero a Mar del Plata y el plantel ya estaba en la segunda semana de pretemporada.Y llegar tarde a un plantel armado es una desventaja. El futbol argentino es muy dinámico, yo sentía que podía jugar y tal vez no era así".

LEER MÁS: Armando: "No existe un reconocimiento para el plantel que logró el Ascenso en 1989"

"Soy el primero en reconocer mis errores, porque así me lo enseñó mi viejo, con Godoy Cruz perdí esa pelota y vino el gol, acá no te dan tiempo, tenés que mirar antes de recibir el balón, pero son cosas que te dan los partidos y no las prácticas. Hoy en día ya estoy adaptado y me doy cuenta de muchas cosas, pero a medida que jugás es más fácil. Acá te dejan jugar más, en Uruguay ante la mínima falta los árbitros cobran y se para el partido. Pero además es más lento, el fútbol argentino es más dinámico", razonó el volante.

Por último opinó sobre la salida de Madelón "La verdad en lo personal no entendía la salida, no me lo esperaba, fue el técnico que me trajo, vine aca porque me pidio él. Por eso me chocó su salida, porque uno piensa que va a pasar ahora. Pero le estoy agradecido, me habló de frente y muy claro, me dijo lo que me faltaba y de que manera había que jugar y también qué cosas tenía que mejorar".