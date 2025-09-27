Uno Santa Fe | Racing

Atento Racing: se confirmó el fixture de las semifinales de la Libertadores

La Conmebol confirmó el fixture para las semifinales de la Copa Libertadores, que tiene como único representante argentino a Racing

27 de septiembre 2025 · 12:23hs
Atento Racing: se confirmó el fixture de las semifinales de la Libertadores

La Conmebol confirmó el fixture para las semifinales de la Copa Libertadores, que tiene como único representante argentino a Racing. La ida de la serie ante Flamengo de Brasil se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre a las 21.30 en el mítico Maracaná.

La Academia tendrá el durísimo desafío de superar al equipo que tiene uno de los mejores planteles de América y en uno de los estadios más complicados del mundo. La vuelta será el miércoles 29 de octubre, en el Estadio Presidente Perón, mejor conocido como el Cilindro de Avellaneda, también a las 21.30.

Racing se prepara para el cruce ante Flamengo

Racing se metió en las semifinales de la Copa Libertadores luego de 28 años, tras superar 2-0 en el global a Vélez en una serie de cuartos de final que se definió por detalles.

Previamente, los dirigidos por Gustavo Costas habían terminado primeros en su grupo con 13 puntos, mientras que en los octavos de final eliminaron a Peñarol de Uruguay con un global de 3-2 gracias al gol del defensor Franco Pardo en el último minuto.

La “Academia” viene de cortar el año pasado con una sequía de 36 años a nivel internacional gracias al título en la Copa Sudamericana, pero no se conforma con eso ni con la posterior consagración en la Recopa Sudamericana y va en busca del torneo de clubes más importante de América.

Flamengo, por su parte, se presenta como una verdadera amenaza para Racing, donde se destacan jugadores que supieron brillar en Europa como el español Saúl Ñíguez y el italiano Jorginho.

El “Mengao” tuvo una discreta fase de grupos en la que terminó segundo por debajo de Liga de Quito de Ecuador, mientras que en los octavos y cuartos de final eliminó a Inter de Porto Alegre y a Estudiantes de La Plata, respectivamente.

La otra semifinal tendrá como protagonistas a Palmeiras de Brasil, que es uno de los grandes candidatos a ganar esta Copa Libertadores, y a Liga de Quito de Ecuador, que se convirtió en la gran sorpresa luego de eliminar a Botafogo y a San Pablo.

La ida será el jueves 23 de octubre a las 21:30 en Ecuador, mientras que la vuelta se disputará siete días después, a la misma hora, en la cancha del Palmeiras.

El fixture de las semifinales de la Copa Libertadores

Miércoles 22 de octubre:

Flamengo – Racing a las 21:30

Jueves 23 de octubre:

Liga de Quito – Palmeiras a las 21:30

Miércoles 29 de octubre:

Racing – Flamengo a las 21:30

Jueves 30 de octubre:

Palmeiras – Liga de Quito a las 21:30

Racing Copa Libertadores Flamengo
Noticias relacionadas
Juan Ignacio Nardoni se perderá varios partidos por un desgarro que sufrió en el partido que Racing le ganó a Vélez.

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Alan Forneris le donó a Colón el 15% que le correspondía por su traspaso a Racing.

El enorme gesto de Alan Forneris con Colón que marca su sentido de pertenencia

la suma millonaria que lleva acumulada racing en esta copa libertadores

La suma millonaria que lleva acumulada Racing en esta Copa Libertadores

arranca la liga nacional 2025/26: boca va por su tricampeonato

Arranca la Liga Nacional 2025/26: Boca va por su tricampeonato

Lo último

Familiares, colegas y allegados del profesor Trigatti se movilizaron en la previa de la audiencia para revisar su condena

Familiares, colegas y allegados del profesor Trigatti se movilizaron en la previa de la audiencia para revisar su condena

El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

Pellegrini: Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven a costa de los impuestos de la gente

Pellegrini: "Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven a costa de los impuestos de la gente"

Último Momento
Familiares, colegas y allegados del profesor Trigatti se movilizaron en la previa de la audiencia para revisar su condena

Familiares, colegas y allegados del profesor Trigatti se movilizaron en la previa de la audiencia para revisar su condena

El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

Pellegrini: Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven a costa de los impuestos de la gente

Pellegrini: "Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven a costa de los impuestos de la gente"

Atento Racing: se confirmó el fixture de las semifinales de la Libertadores

Atento Racing: se confirmó el fixture de las semifinales de la Libertadores

Perrone logró el segundo puesto en la clasificación para el GP de Japón de Moto 3

Perrone logró el segundo puesto en la clasificación para el GP de Japón de Moto 3

Ovación
Copa Santa Fe: Unión pisa San José de la Esquina para jugar la ida de la final ante Centenario

Copa Santa Fe: Unión pisa San José de la Esquina para jugar la ida de la final ante Centenario

El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

El descargo de Alavés tras la suspensión que la FIFA le aplicó a Facundo Garcés

Se armaron las semifinales de la Copa Santa Fe de básquet

Se armaron las semifinales de la Copa Santa Fe de básquet

Festejos de Rivadavia, El Quillá y Regatas (SF) en el Oficial U21 de la ASB

Festejos de Rivadavia, El Quillá y Regatas (SF) en el Oficial U21 de la ASB

Juegos Odesur 2026 en Santa Fe: la nueva pista del CARD comienza a mostrar sus tribunas

Juegos Odesur 2026 en Santa Fe: la nueva pista del CARD comienza a mostrar sus tribunas

Policiales
Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'