Atento Racing: se confirmó el fixture de las semifinales de la Libertadores

La Conmebol confirmó el fixture para las semifinales de la Copa Libertadores , que tiene como único representante argentino a Racing . La ida de la serie ante Flamengo de Brasil se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre a las 21.30 en el mítico Maracaná.

La Academia tendrá el durísimo desafío de superar al equipo que tiene uno de los mejores planteles de América y en uno de los estadios más complicados del mundo. La vuelta será el miércoles 29 de octubre, en el Estadio Presidente Perón, mejor conocido como el Cilindro de Avellaneda, también a las 21.30.

Racing se prepara para el cruce ante Flamengo

Racing se metió en las semifinales de la Copa Libertadores luego de 28 años, tras superar 2-0 en el global a Vélez en una serie de cuartos de final que se definió por detalles.

Previamente, los dirigidos por Gustavo Costas habían terminado primeros en su grupo con 13 puntos, mientras que en los octavos de final eliminaron a Peñarol de Uruguay con un global de 3-2 gracias al gol del defensor Franco Pardo en el último minuto.

La “Academia” viene de cortar el año pasado con una sequía de 36 años a nivel internacional gracias al título en la Copa Sudamericana, pero no se conforma con eso ni con la posterior consagración en la Recopa Sudamericana y va en busca del torneo de clubes más importante de América.

Flamengo, por su parte, se presenta como una verdadera amenaza para Racing, donde se destacan jugadores que supieron brillar en Europa como el español Saúl Ñíguez y el italiano Jorginho.

El “Mengao” tuvo una discreta fase de grupos en la que terminó segundo por debajo de Liga de Quito de Ecuador, mientras que en los octavos y cuartos de final eliminó a Inter de Porto Alegre y a Estudiantes de La Plata, respectivamente.

La otra semifinal tendrá como protagonistas a Palmeiras de Brasil, que es uno de los grandes candidatos a ganar esta Copa Libertadores, y a Liga de Quito de Ecuador, que se convirtió en la gran sorpresa luego de eliminar a Botafogo y a San Pablo.

La ida será el jueves 23 de octubre a las 21:30 en Ecuador, mientras que la vuelta se disputará siete días después, a la misma hora, en la cancha del Palmeiras.

El fixture de las semifinales de la Copa Libertadores

Miércoles 22 de octubre:

Flamengo – Racing a las 21:30

Jueves 23 de octubre:

Liga de Quito – Palmeiras a las 21:30

Miércoles 29 de octubre:

Racing – Flamengo a las 21:30

Jueves 30 de octubre:

Palmeiras – Liga de Quito a las 21:30