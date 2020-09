Atlético Tucumán desmiente oferta de Unión por Acosta

Juan Manuel Azconzábal pretende contar con Guillermo Acosta, se convirtió en una obsesión para el técnico de Unión, ya que lo conoce a la perfección y le puede jugar en varias posiciones de la cancha. Pero además el jugador presiona para venir a Unión y allí radica la única esperanza para que se ponga la camiseta rojiblanca.

Se mencionó que el secretario técnico Martín Zuccarelli se había contactado con Miguel Abondándolo directivo del Decano, para ofrecer un préstamo por el mediocampista. Sin embargo, el directivo del Decano en diálogo con Radio Gol 96.7 desmintió esa información. Ricardo Zielinski lo quiere en el plantel y en consecuencia no tienen intención de negociarlo.

Así las cosas, por el momento no hay negociación, ya que desde Unión afirman que no hay gestiones por Acosta, más allá del interés concreto de Azconzábal. Mientras que Atlético Tucumán no está dispuesto a dejarlo ir. Lo cierto es que el representante del jugador no lo da por descartado ya que Acosta seguirá insistiendo para llegar a Santa Fe.

Acosta puede jugar como volante por derecha, como lateral por el mismo sector y además como mediocampista interno. Esa polifuncionalidad es lo que seduce al Vasco, además del conocimiento que tiene del jugador. Por lo cual habrá que seguir esperando si hay alguna chance que por ahora está descartada.