Barovero: "Me encariñé mucho con Unión"

Este miércoles será un día diferente para Bruno Barovero. Es que el goleador del TNA la temporada pasada con la camiseta de Unión, ahora pisará el Ángel Malvicino para iniciar la campaña en la Liga Argentina de Básquet con Libertad de Sunchales.





En diálogo con UNO Santa Fe, el cordobés brindó sus sensaciones respecto al cotejo que se jugará por la zona Centro Norte de la categoría: "La verdad que me voy a encontrar con mucha gente que aprecio mucho, un club donde me sentí muy bien y estoy sumamente agradecido de todos dirigentes cuerpo técnico y empleados con los que pasaba horas".





Barogol sabe que en la temporada 2016/17 estuvieron muy cerca de pelear por el objetivo de ascender a la Liga Nacional: "Estuvimos cerca del objetivo y no quedan dudas que fue un hermoso grupo. Tengo hermosos recuerdos de la temporada, le tomé cariño al club pero la realidad ahora es otra. Estoy en libertad y obviamente que soy un jugador que me gusta ganar a todo asi que voy a hacer todo para ganar como lo hacía cuando estaba en Unión".





Las imágenes aún están frescas en un recorrido que tuvo más alegrías que tristezas, fundamentalmente a la hora de jugar en condición de local. De eso no puede olvidarse el máximo artillero del TNA: "Me quedaron hermosos recuerdos de todo tipo, así que siempre le voy a desear lo mejor a Unión, a pesar de que hoy no esté, logré encariñarme con Unión a pesar de que sólo estuve un año".





El equipo de Daniel Beltramo se estrenó con un agónico triunfo el pasado sábado ante Echagüe en la capital entrerriana. Si bien Libertad no debutó en la Liga Argentina, Barovero sabe las cualidades del rival que tendrán enfrente: "Sabemos cómo juegan pero recién en la práctica de este martes vamos a ver bien todo para ver cómo vamos a plantear el partido. Nosotros estamos bien, se armó un equipo con jugadores de jerarquía, el técnico fue muy claro en la asignación de roles y creo que todos tomamos rápido y sabemos que tenemos que hacer para ganar y para que las cosas salgan bien".





Y más adelante, el escolta de los Tigres, acotó: "Las expectativas con el club son altas sabemos lo que es Libertad en el básquet argentino y esa es una linda responsabilidad, en lo personal no te deja relajar un segundo y te obliga a crecer siempre y a eso vine así que vamos a trabajar para poner a Libertad donde corresponde, somos cautelosos y sabemos que tenemos que ponernos objetivos cortos pero estamos con muchas ganas y eso siempre da cosas buenas".