Un porcentaje de estos alimentos son decomisados por empresas y supermercados, por lo que la función de los bancos de alimentos es lograr la conexión con estas compañías para que ellos se interesen en su trabajo y puedan rescatar ese alimento que en lugar de ir a un relleno sanitario, lo que es "absolutamente oneroso".

Los alimentos que son rescatados son trasladados a su depósito ubicado en Recreo, donde antes era el Liceo Militar General Belgrano. Una vez allí, son clasificados por fecha de vencimiento, gramajes y características, luego se arman combos de alimentos y se lo ofrecen a las entidades sociales que deben ser debidamente legalizadas y formalizadas. "Pueden ser asociaciones civiles, fundaciones, hogares de niños y ancianos, hogares para personas con capacidades diferentes y lugares de tránsito para personas con tratamientos en adicciones", precisó Mónica y contó que hacen entrega de estos paquetes los miércoles y viernes.

"Esto es alimento seco y nunca vencido, ni alimentos ya manipulados o procesados", aclaró la presidenta del banco. Por otro lado, la ONG hizo un convenio con el Mercado de Productores y Abastecedores de Frutas, Verduras y Hortalizas de Santa Fe y este les facilitó un lugar de unos 150 m² donde hacen el rescate de frutas y verduras. "Pusimos un centro donde tenemos gente que rescata, visita a los productores, a los abastecedores, y los distribuidores grandes y a veces llegan donaciones", señaló.

"Todo lo que quede con respecto a la clasificación de las frutas y verduras, como trabajamos mucho sobre la concientización del desperdicio y el medio ambiente, estamos derivando todo y tenemos organizado con el mercado combos, o sea que no generamos basura", detalló Cavallero de Ringa.

Las donaciones por lo general se dan cuando las empresas deben vaciar cámaras y que por distintos motivos no vendieron los productos que están en buenas condiciones.

El Banco de Alimentos Santa Fe cuenta con personas que colaboran y personal fijo. Los beneficiados por estas donaciones están distribuidos en toda la provincia como Esperanza, San Justo, San Jerónimo Norte y San Carlos, aunque cuentan con más entidades en el noroeste.

La inflación y la pobreza sigue subiendo en la Argentina y esto tiene un impacto directo en los beneficiarios de estos alimentos rescatados. Al respecto, Mónica expresó: "Medimos la cantidad de gente que vemos que cada vez crece más. Los comedores, merenderos y cualquier entidad social nos informan que aumenta la cantidad de gente que ellos asisten".

"En el 2021 cerramos con un rescate y entrega de 350.000 kg, eso es equivalente a 1.400.000 platos de comida", apuntó la encargada de la organización. "Y hasta septiembre tenemos un aproximado de 280.000 kg, entregamos 1.120.000 platos de comida", resaltó y reveló que en octubre, noviembre y diciembre son meses fuertes para el rescate de frutas y verduras.

Desde la ONG realizan dos visitas anuales a las organizaciones que acompañan. "Trabajamos con las entidades y no para, porque les damos capacitaciones, cómo pueden utilizar ciertos alimentos que no los utilizaban por desconocimiento, talleres con nutricionistas, o sea acompañamos también en lo educativo", sostuvo. Además, expuso que el número de beneficiarios subió durante la pandemia, época en la que no pararon su actividad. Esta suba también se dio porque en ese entonces fueron autorizados a atender a comedores y merenderos informales, es decir personas que se ponían a cocinar en su casa para sus vecinos porque la mayoría vivía de changas o se habían quedado sin empleo.

"Ahora estamos viendo otra vez la curva ascendente en la cantidad de personas que se acercan a los comedores y merenderos, familias enteras. Ya no se da de comer en el lugar sino que la mayoría está entregando viandas, para que las consuman en su casa", explicó la titular del banco.

Aquellos interesados en donar alimentos o sumarse al banco como voluntarios se pueden contactar con la ONG por medio de sus redes sociales, en Instagram se encuentran como @bancodealimentos.santafe. A su vez, se puede donar por medio de su página web (https://www.basfe.org/).

