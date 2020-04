Bazán Vera: "Me gustaría que Mosset sea el técnico de Unión"

Daniel Bazán Vera jugó dos temporadas en Unión, entre el 2004 y el 2006 con una eficacia notable, ya que convirtió 35 goles en 66 partidos con la camiseta rojiblanca, un promedio de eficacia de 0,53 por partido. Sin embargo, Carlos Trullet técnico del equipo en ese momento, decidió que la dirigencia no le renovara el contrato al goleador.

Pero más allá de esa circunstancia, el hincha lo recuerda permanentemente y el Indio guarda un cariño muy grande por Unión, al punto tal que su hija Candelaria es hincha fanática del Rojiblanco. En diálogo con LT9 Bazán Vera habló sobre el presente del Tate, de la salida de Madelón y de la oportunidad que le deberían dar a Marcelo Mosset.

"Al hincha lo que hay que decirle es que no compare al próximo técnico con Madelón, porque resulta incomparable. Es muy difícil llegar al club después de Madelón. Por lo cual el hincha debe tener paciencia y entender que todo es un proceso, igual no es fácil, ya que cuando estás acostumbrado a tomar gaseosa rica, no querés volver a tomar jugo", aseguró Bazán Vera.

Y respecto a la chance que se le presentó al Tato Mosset manifestó: "Ojalá le sigan dando la posibilidad al Tato Mosset, es una persona que quiere al club, que es de las raíces y del corazón de la institución. Es un amigo, lo quiero mucho, se sentó a comer en la mesa de mi casa y yo en la de él y eso tiene mucho valor. Por eso me gustaría que el Tato sea el tecnico de Unión".

"Está claro que no es lo mismo dirigir la Reserva o las inferiores, pero el hincha debe tener paciencia y estar tranquilo, sabiendo que fue inesperado lo de Madelón. Por eso hay que pensar en lo que viene y en contruir un nuevo camino. Ojalá que sea con Mosset en el banco", sentenció.

Por último sobre su salida de Unión en 2006 tiró: "A mí me hubiese gustado mucho retirarme en Unión. Si no hubiese sido por Trullet el entrenador en ese año, yo me quedaba en Santa Fe. Mi idea era renovar, seguir jugando dos años más y dejar el fútbol".