Blaum: "Estamos en la dulce espera para volver al agua"

La pandemia por el coronavirus cambió el panorama deportivo a nivel mundial y todos los deportistas se vieron obligados a cambiar sus rutinas. Debieron abandonar los entrenamientos en las piletas, el cual es su hábitat natural, y debieron apelar al ingenio para no perder estado ni frenar su preparación. Uno de los nadadores que trabaja en su casa, respetando la cuarentena, es el porteño Damián Blaum. El reconocido nadador se refirió a como está pasando este momento. "El tema del coronavirus lo estoy atravesando bien, por suerte hay salud, mi familia, Esther, los chicos y demás están todos bien, y eso es lo más importante. La estoy pasando como se debe, en mi casa, aunque acá está un poco más complicada la situación que en Santa Fe", le dijo el nadador Damián Blaum a UNO Santa Fe desde Buenos Aires.

Blaum, talentoso nadador de aguas abiertas, explicó que "todo este tiempo me he podido mantener activo, entrenando, haciendo remo, con un remoergómetro que me prestaron, tengo la bicicleta fija, pesas, me armé un circuito y un montón de actividades como para mantenerme en forma. Trato de mantenerme en forma para que cuando toque volver al agua, no se sienta tanto la inactividad".

"A partir de esta situación del Covid-19 se cancelaron todas las competencias y en particular toda la temporada del Gran Prix de la Fina de aguas abiertas, con lo cual ninguna carrera oficial vamos a tener este año. Y solamente queda en stand by, para ver si hay chances de participar en la Capri-Nápoles, que sería en la tercera semana de septiembre", explicó Blaum, el nadador ganador de la Maratón Santa Fe-Coronda en 2017.

image.png Blaum, nadador de River Plate, ganó la Santa Fe-Coronda 2017.

El nadador de River Plate agregó que "Capri-Nápoles podría llegar a hacerse por cuera del calendario Fina, pero sería la chance para ver de poder competir en algo y no estar todo un año sin correr, lo cual es muy complicado y me vendría más que bien".El ex campeón mundial de aguas abiertas contó que "todo eso está sujeto a la situación que se produzca en Italia como consecuencia del coronavirus. Lo más importante es haber podido entrenar para llegar mínimamente a ese momento. Por eso la importancia de continuar entrenando y mantenerme en forma para cuando tengamos el agua nuevamente a disposición".

Más apreciaciones de un campeón

Ante la consulta de como le fue en la temporada pasada, quien fue declarado personalidad destacada de la ciudad de Buenos Aires expresó que "el 2019 fue positivo, terminé cuarto en el ránking mundial, participé en el circuito boyado como la Santa Fe-Coronda, en el cual quedé sexto, y un octavo en Rosario. Posteriormente conseguí un sexto puesto en el lago San Juan, sexto en Croacia y cuarto en la Capri-Nápoles. Si bien no fue el mejor año en cuanto a resultados, si logré mucha regularidad y terminé cuarto a nivel mundial".

image.png Blaum es entrenado por su esposa, la española Esther Nuñez.

"Ahora como lo vengo haciendo en los últimos tres años me sigo entrenando con mi señora Esther Nuñez, tenemos un gran grupo de trabajo, junto a Pilar Geijo, Matías Díaz, Daira Marín, había empezado Vanesa a entrenar con nosotros, y está también una chica que se dedica a pileta que se llama Iara. Todos estamos en la misma situación, esperando primero volver a entrenar al agua, y luego a competir", explicó el cinco veces subcampeón del mundo de aguas abiertas.

"Estamos ahí en la dulce espera, y seguramente nuestro regreso oficial será en 2021 con el circuito internacional, si es que la cuestión coronavirus ya fue superada" destacó Blaum que está casado con la española, Esther Nuñez Morera, ex campeona mundial de aguas abiertas, y ganadora en dos oportunidades de la Santa Fe-Coronda, 2007 y 2010, y tienen dos hijos.