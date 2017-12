Boleros, cumbia y rockabilly para combatir el calor

Por Juan Almará / jalmara@uno.com.ar

El atardecer cayendo sobre la Laguna Setubal será un marco más que adecuado para que El Bolerazo se presente, con entrada libre y gratuita en el Parador Santakite, ubicado en el Espigón II de la Costanera Oeste santafesina. El evento tendrá lugar este viernes 29 a las 19.

El proyecto, cuya dirección musical está a cargo del guitarrista José Meibel Giuranacci, comenzó indagando en el género cubano, pero amplió sus horizontes incorporando otros estilos como el rockabilly, el jazz y la cumbia.

En diálogo con Uno Santa Fe, y consultado sobre los orígenes del grupo, Giuranacci comenta que "el proyecto es una idea personal. Una vez fui a comer a la casa de un amigo, y me mostró un show de Bloque Depresivo, que es un segundo grupo que tienen los chilenos de Chico Trujillo y que se formó para hacer boleros. Vi un recital suyo en París y me voló la cabeza. No es el bolero tradicional de Luis Miguel, sino una cosa más 'root', más raíz. Los tipos buscan en el norte de Chile, en Perú. Es un mundo que yo no conocía"





El comienzo

El Bolerazo debutó el 29 de junio pasado en un imprevisto recital brindado en el Foro Cultural de la UNL. Charlando sobre como fueron los preparativos de ese primer show, Meibel afirma que "yo no tenía ni banda, ni reportorio. Empecé a buscar canciones y ahí se me abrió todo un abanico. Como el bolero tiene su cosa misógina, busqué temas que sean libres de machismo en sus letras. Y la primer banda la armé con músicos de jazz, para poder hacerlo rápido"

Después de algunos cambios en su formación, el grupo está integrado actualmente por Giuranacci en guitarra, Julian Botta en voz y guitarra, Lorena "Negra" Niere en voz, Matías Bruno en bajo y Emi Lucero en batería y percusión.





Bolerazo



Las influencias

Si bien el bolero es la base musical que dio origen a la banda, hoy por hoy ese soporte se amplió e incluye otros estilos. Meibel, que ha compartido escenario con Fantasmagoria y Viticus entre otros, comenta que "fue una puntada inicial que estuvo buena, sobre todo para salir del rock, pero la idea es que la banda se expanda artisticamente"

Sobre los nuevos ritmos que incorporó, el guitarrista expresa que "ahora estoy flasheando con la cumbia, con el universo músical de Perú de los 60', sobre todo lo instrumental. Y también empecé a buscar la música de Santa Fe de guitarra, la época de Los Lamas, Los del Bohío, cuando no había acordeón. Yo adoro la música surf y el rockabilly, y lo asocio terriblemente a eso"





El repertorio

Meibel, que también suma el jazz al complejo abanico musical del grupo, afirma que las versiones que llevan adelante no son copias de las composiciones originales, sino interpretaciones propias. Ahondando sobre los temas realizan cuenta que "cuando empecé a ver los boleros de Bloque Depresivo, busqué lo que ellos hacen mucho: música del norte de Chile y parte de Perú, cantantes como Lucha Reyes, Pedro Otiniano y Johnny Farfan. De ahí saqué bastante repertorio. Todo lo que es instrumental, es música de un guitarrista cubano que se llame Manuel Galván, que toca con el compositor estadounidense Ry Cooder, en un disco medio perdido. También hacemos algo de un grupo cubano que se llama Los Zafiros, de los años 50'. Hay un solo bolero tradicional, que es La Barca, y se conoce mucho por Luis Miguel, pero es de Los Tres Caballeros. Y en este show incluimos La trenza, de la cantante chilena Mon Laferte"





El show y después

Giuranacci comenta que la presentación del viernes será filmada con el objetivo de registrar las imágenes y luego hacer una grabación de audio posterior, para utilizar esa producción como material de difusión. Para el año que viene, el guitarrista busca sumar más shows en vivo, aumentar las composiciones propias y continuar con la experimentación sonora.