Bonfatti afirmó que el faltazo de Macri al acto le parece "un desacierto"

El diputado provincial y presidente del Partido Socialista, Antonio Bonfatti, afirmó que le parecía "un desacierto" la decisión del Presidente de no asistir al acto por el Día de la Bandera "que es una fiesta de todo el país".





"Me parece un desacierto que no esté ninguna autoridad nacional", expresó el exgobernador de Santa Fe poco después del acto protocolar frente al Monumento.





Bonfatti se mostró muy crítico por los argumentos que dieron desde Nación para justificar la ausencia del presidente Mauricio Macri en la fiesta mayor de la ciudad. Desde el Poder Ejecutivo Nacional se dijo que la intención era "preservar la paz social" y "evitar hechos de violencia".





"Que haya voces disidentes, como el gobierno puso como excusa, no me parece que en democracia sea algo inaceptable. Uno puede escuchar a aquellos que asienten y a los que disienten. No veo ningún tipo de violencia, y un vallado de ocho cuadras alrededor del Monumento a la Bandera me parecen un desacierto de alguien que es la máxima autoridad de un país y que tiene la responsabilidad de garantizar la paz", enfatizó.





Bonfatti dijo que no aceptaba como excusa la posibilidad de que hubiera hechos de violencias ante la llegada de Macri a Rosario. "Que Macri no haya venido en función de la paz social, es aún peor. Todos debemos convocarnos, estamos en democracia y podemos acordar o no acordar en diferentes temas. Tal vez esta sea la reacción ante mucha gente que en tantos meses no es escuchada y no tiene respuestas".