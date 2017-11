Bottinelli: "Es lindo verse ahí arriba"

El paréntesis que entrega el fútbol argentino por la doble fecha FIFA no le da descanso laboral a los equipos argentinos, aunque el trabajo apunta a largo plazo, teniendo en cuenta que Unión por ejemplo recién se presentará el domingo 19 de noviembre.





Dentro de un equipo con pocas fisuras y único escolta de Boca, Jonathan Bottinelli es uno de los más destacados, reafirmando esa insistencia que tuvo Madelón en traerlo a Santa Fe. En diálogo con radio La Red 96.7 el experimentado zaguero comenzó hablando respecto a su adaptación a la ciudad: "Es linda, tranquila, los chicos te hacen sentir cómodo y me dicen donde moverme, me indican muchas cosas y ayuda mucho. Nunca jugué en el interior del país, era un paso diferente en mi carrera, cuando me llamó Leo (Madelón) me comentó y la verdad que me sorprendió para bien, estoy muy contento con lo que estoy viviendo día a día".





En lo estrictamente deportivo, Bottinelli se encargó de expresar que "siempre algunos te recuerdan en lo deportivo que hay un Clásico y se habla mucho de eso, para llegar falta, por ahora venimos haciendo las cosas bien pero no nos podemos relajar y debemos seguir en el mismo camino". Y luego agregó: "El mensaje era y es claro a la hora de trabajar y lo interpretamos muy bien, todo es consecuencia de lo que trabajamos día a día, se entrena muy bien y por suerte se están dando los resultados".









El segundo lugar en la tabla de la Superliga no lo marea, al contrario, pues el defensor se atrevió a sentenciar que "es lindo verse ahí arriba, es premio al trabajo diario, es momentáneo, esto es partido tras partido, este fin de semana no hay fútbol y dura un poco más en la posición, pero nos tenemos que preparar la semana próxima para revalidar este lugar".





Si bien faltan varios días, cuando le preguntaron por el próximo rival, apuntó: "Si no estamos concentrados todos los equipos en el fútbol argentino son complicados, no hay que hacer algo distinto a lo que venimos haciendo, Chacarita es un equipo que le gusta jugar, el técnico pregona el buen fútbol, tienen una propuesta atractiva que los llevó a Primera, como equipo nos viene bien, que nos vengan a buscar porque con espacios somos peligrosos".





Unión perdió muchos puntos en la temporada anterior, por lo cual comenzó el presente certamen con la consigna de sumar para engrosar su promedio. Claro que el trabajo rinde sus frutos y así lo ratifica el propio Bottinelli: "Mi forma de jugar y de ser es siempre pensar en positivo, trato de pelear cosas importantes, no me conformo con sumar, me gusta pelear y mientras tenga las armas lo voy a hacer, sabía de los jugadores que habían llegado, me gusta mirar mucho fútbol, el plantel de Unión daba para ilusionarse, no tenemos muchos jugadores figuras pero cada uno es consciente que si da todo somos un equipo bravo".





A la hora de ponderar su faena junto a Gómez Andrade, el exjugador de River, entre otros, apuntó: "Yeimar es un gran jugador, estuvimos juntos en Arsenal, cuando vino le di a Leo (Madelón) las mejores referencias y el doble cinco tiene mucha dinámica, buen pie, los dos delanteros nos están dando muchas satisfacciones, todo el esfuerzo que hacen lo demás ellos lo concretan, no hay que olvidarse de ninguna, los de adentro como los de afuera lo están haciendo de la mejor manera".





En la parte final, le dedicó un párrafo aparte a Franco Soldano por el gran momento que viene atravesando el delantero rojiblanco: "Es un excelente jugador, yo lo comparé con un jugador que para mí es un monstruo, tiene cosas de Mauro Boselli, lo veo en muchos movimientos, ojalá pueda tener la carrera de Mauro y los goles que hizo. No hay que apurarlo, hizo cinco goles que no lo logró los años anteriores, si le llega la oportunidad vamos a estar contentos por un progreso en su carrera".